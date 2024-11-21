苹果宣布，旗下音乐识别 App Shazam 自问世至今的歌曲识别次数已超过 1000 亿次。

Shazam 于 2008 年被苹果收购。该服务最初于 2002 年作为一项短信服务在英国推出。当时，用户需要在电话上拨打“2580”，然后将听筒对准音源。不久后，他们会收到一条短信，获悉歌曲名称与艺人姓名。2008 年，Shazam App 正式推出。到 2011 年夏天，Shazam 累计识别歌曲已达 10 亿次。

“这一里程碑式的成就不仅反映了 Shazam 的用户之多，也代表了他们对新音乐的渴求。”负责 Apple Music 与 Beats 业务的 Apple 副总裁 Oliver Schusser 表示，“音乐探索是我们工作的核心，我们持续创新，确保全球音乐爱好者无论在哪里听到音乐，都能轻点 Shazam 按钮，听歌识曲。”

自问世至今，Shazam 歌曲识别次数已超过 1000 亿次。这一数字相当于：