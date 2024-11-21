福特汽车公司将裁掉 4000 名欧洲员工，主要集中在英国和德国。这一决定主要由于该公司对乘用车业务的“健康状况”感到担忧。

福特表示，近年来该公司遭受了“重大”损失，并将其归咎于行业动荡，包括“前所未有”的竞争、经济和监管压力。

福特欧洲转型与合作伙伴关系副总裁戴夫·约翰斯顿表示：“为确保福特在欧洲的未来竞争力，采取艰难但果断的行动至关重要。”他还补充说，福特“致力于在欧洲建立一个繁荣的业务，以造福后代”。

此次裁员将在 2027 年底前实施，旨在创造一个福特所谓的“更具成本竞争力”的结构，以确保福特品牌在欧洲的长期生存及增长。

福特尚未宣布哪些工作岗位将被裁撤，以及具体裁撤的地点，但“主要影响德国的运营，同时也影响英国”，其他欧洲市场影响较小。

在英国，福特在达根汉运营一家发动机工厂，在哈利伍德运营一家变速箱工厂。后者在 2022 年获得了 1.25 亿英镑投资，用于将产能提高 70%，并为电动机生产做好准备。

在德国，福特拥有两家汽车生产工厂。科隆工厂对福特在欧洲的业务至关重要，因为该工厂生产 Explorer 和 Capri ，并且有望生产即将推出的电动野马。该工厂雇佣了约 4000 名工人。

而萨尔路易斯工厂是福特的福克斯车型的生产中心，该车型将在明年年中停产。福特已于 2 月份宣布该工厂将裁员 2700 人，不过目前尚不清楚新的 4000 人裁员计划是否包括这些人。

近年来，福特欧洲砍掉了 Fiesta（嘉年华）和 Focus（福克斯）等受欢迎的燃油车型，转而推出 Explorer 和 Capri 等新一代电动车型。福特表示，行业向电动汽车的转型“极具破坏性”。

福特电动汽车业务负责人马林·吉亚亚向 Autocar 表示，鉴于公司面临的重重困难，福特在 2030 年之前在欧洲实现全面电动化的计划“过于雄心勃勃”，他将此归咎于电动汽车需求和法规的“不确定性”。相反，福特将继续投资混合动力系统。