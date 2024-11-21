腾讯近日推出了 AI 智能工作台 ima.copilot（简称 ima），该产品除了能完成其他 AI 问答产品功能外，还打通了微信公众号文章生态，号称“整个公众号世界里的知识都可为用户所用”。

ima 拥有边看边记、边搜边记的笔记本、知识库功能，本地资料支持总结内容、提炼要点、生成思维导图。腾讯表示，拥有了 ima 就相当于拥有了一座专属图书馆、一位 24 小时在线专属私人助理、一个专属工作区间。

在简单试用后，我们觉得 ima 是不错的工作好帮手，它能帮你提高工作效率 ，事半功倍。好奇 ima 的具体表现，那就继续阅读吧。

用户界面

截稿前 ima 仅推出了 macOS 与 Windows 版，官网显示“更多版本敬请期待”。

ima 的登录方式目前仅支持微信扫码。其界面非常简洁，启动后即见搜索框，左侧菜单栏包含笔记、知识库、历史记录按钮，搜索框下方为文档解读与智能写作两大功能选单。

AI 搜索

使用 ima 进行 AI 搜索的感觉似曾相识，感觉与豆包、kimi 等智能助理的非常接近。

系统开始检索后会显示参考来源，相比其他 AI 助理，ima 多了微信公众号作为来源，且会优先引用公众号文章，这体现了其身为腾讯系产品的优势。

给出答案后，内容下方会随附更多推荐内容与给出的建议问题，方便用户深入探索。

问答时可选择基于全网信源还是基于知识库。知识库内容需要用户自行打造。点击右上角按钮即可一键将问答内容加入知识库。

文档解读

我们尝试用 PDF 文档《雷军 2024 年度演讲全文：勇气》让 ima 进行解读。解读成果总体令人满意，输出后还支持进一步生成脑图，方便用户将其存入知识库或记笔记，积累起来用作后续的学习、探索资料。

智能写作

ima 的智能写作目前主要支持论文、作文与文案三大板块。我们让 ima 写一篇高考作文与营销文案，结果如下，它的表现还不错。

总结

推出一款功能并不全面但“专人专用”的 AI 智能工作台，看得出来腾讯在“AI 助理大战”中走出了自己的路。

实话讲，现阶段想做好一款几乎全能的 AI 助理，路上应该还会遇到不少困难。但腾讯选择专精“工作台”这个领域，打造了 ima 这样主打 AI 问答、文档解读和 AI 创作的工具，可以说是非常聪明的做法。这么做可以专注于某一领域，让产品的长板变得更长，而短板几乎可以让人忽略。

体验过后我们的结论是，ima 是一款值得使用的 AI 工作助理应用。如果你手里有冗长的文档需要总结，或是需要在短时间内写出营销文案，可以好好利用 ima 的 AI 能力，助你省时间。

ima 的知识库功能也让人眼前一亮，基本上你可以把所有 AI 问答结果、文档解读结果、脑图、创作的文案等内容全部保存至笔记或知识库中，打造自己的专属资料库，日后想搜索的话可以从已有内容中检索，非常高效。