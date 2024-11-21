LEVC 已向阿塞拜疆交付了 153 辆零排放出租车，进一步加强了其与政府支持的当地出租车运营商 Baku Taxi 的长期合作伙伴关系。自 2011 年与 LEVC 开始合作以来，随着最新交付的车辆，阿塞拜疆的 LEVC“黑色出租车”车队数量已增至 1,500 多辆。扩大后的 TX 车队将在今年的 COP 29 上发挥至关重要的作用，凭借专有的 TX 运输路线网络，确保代表们可持续、准时地到达会场。

TX 的 eCity 动力总成技术可提供长达 78 英里的全电动续航里程和超过 330 英里的总续航里程，让驾驶员和乘客体验零排放旅行的优势以及扩展续航里程的便利性。

应阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫的要求，为阿塞拜疆提供的 TX 出租车是在图珀洛红色 (Tupelo Red) 专门完成的。这种独特的颜色将确保城市乘客和参加今年 COP 29 活动的客人能够轻松识别出租车。

使用 TX 的乘客将受益于安静、舒适和豪华的客舱，可容纳 6 人，配有全景屋顶以及手机和笔记本电脑充电点。此外，TX 是专门为成为世界上最方便的车辆之一而设计的，具有内置坡道、转椅、台阶、盲文开关、对讲机和听力感应环、地板安装的轮椅锚等。