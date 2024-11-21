2023年6月，以色列头部汽车服务提供商Blilious集团曾到访中国，并对中国多家氢能企业进行了具体考察和分析。最终，他们对国鸿氢能的产品实力给予了高度评价，并选择了国鸿氢能作为首批氢能大巴的唯一燃料电池系统供应商。现在首批12.5米氢能大巴即将奔赴以色列。这批大巴由国鸿氢能提供燃料电池系统配套，意味着拥有世界领先水平的中国氢能源交通装备正加速出海，为更多海外国家提供绿色公共交通服务。

本次成功出口以色列的氢能大巴，由飞驰科技制造，搭载国鸿氢能提供的170kW大功率燃料电池发动机（双系统），续航里程超600公里，具备高效能、低能耗、低噪音、高可靠性及安全性等优势，排放仅为纯净水和清洁空气，实现真正零排放、零污染。据悉，首批氢能大巴将投入以色列的中长途旅游线路运营，为当地民众提供绿色、环保的出行体验。