动点出海获悉，总部位于新加坡的云数字平台Podium日前宣布，已经成功在其A1轮融资中筹集到了2040万新元融资。

据了解，这笔融资由Autodesk领投，迅达集团（Schindler）参投。

Podium在声明中表示，新资金注入后，公司将加速其在新加坡和澳大利亚等主要市场的增长——目前，Podium正在与这些市场的房地产开发商、设计顾问、供应链合作伙伴和政府机构进行磋商。

Podium成立于新加坡，并在悉尼和硅谷设有办事处。公司主要通过旗下云SaaS平台为工业建筑DfMA（面向制造和装配的产品设计）领域提供自动化工作流程服务。

据官网介绍，Podium平台可在几分钟内交付出可供建造的设计内容。同时，基于集成化API且可被供应商直接定义的DfMA就绪部件，Podium也能为客户设计提供即时反馈，使其简要结果与设计意图保持一致。

在市场表现方面，目前，Podium已同迅达集团、谷歌云、ABB、Surbana Jurong等企业展开了合作。

未来，Podium在声明中展望，到2028年，仅亚洲而言，该地区对可持续建筑的需求预计将达到7480亿新元，并且届时的建筑需求也有望达到380亿新元。于此，Podium希望通过其平台缓解当下生产率低、浪费严重、成本效率低下以及对可持续建筑日益增长的需求方面的挑战。