特斯拉的自动驾驶出租车 Cybercab 首次在英国亮相，展示了该公司打造全球自动驾驶车队愿景。

这款车型的官方名称为 Cybercab，此前在加州的华纳兄弟工作室与另一款名为 Robovan 的 20 座自动驾驶厢式货车一同发布，时隔一个月后便登陆了伦敦的 Westfield 购物中心进行展示。

这两款概念车均没有方向盘或踏板，依靠人工智能和摄像头而非更常见的激光雷达传感器和内置地图软件来运行。马斯克表示，它们还将能够进行无线充电，因此无需像特斯拉传统汽车那样配备充电端口。

在加州举办的“We Robot”活动上，马斯克大力宣扬自动驾驶技术的益处：“想想人们在车内花费的总时间，以及他们可以利用这些节省下来的时间来看书、看电影、工作等等。”

为此，Cybercab 的驾驶舱采用简约设计，拥有两个座椅、两个杯架、一个扶手和一个类似于 Model 3 的大型中央触摸屏。后备箱空间宽敞，但与棱角分明的 Cybertruck 皮卡一样，Cybercab 没有后窗。

马斯克表示，特斯拉希望在 2027 年开始生产 Cybercab，并以预计 3 万美元的价格出售给消费者。但他没有给出 Robovan 的明确量产时间表，也没有确认这两款车型是否会在美国以外的地区上市。

在将这两款新型自动驾驶汽车投入生产之前，特斯拉计划在 2025 年之前让“无监督”FSD 技术获得认证，并应用于 Model 3 和 Model Y 车型。