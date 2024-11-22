根据彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）的曝料，苹果内部正评估设计和制造“苹果品牌电视”的想法，进一步扩展智能家居生态。

消息称苹果正积极探索新的收入来源，加速推进智能家居战略。该媒体认为苹果的智能家居产品获得成功，电视产品可能会出现在未来的产品路线图上。

苹果品牌电视相关消息历史

苹果将推出智能电视的消息最早可以追溯到 2006 年，而一位前苹果高管于 2011 年声称苹果与一家电视制造商达成了协议，相关消息此后愈演愈烈。

乔布斯在谈及电视时曾透露：“我终于搞定了，我想创造一款完全易于使用的集成电视，可以和 iCloud 无缝集成，用户不用摆弄复杂的遥控器”。

相关消息已知持续到 2015 年，《华尔街日报》于 2015 年报道，苹果在“一年前”就放弃了苹果品牌电视的计划。

未来展望

苹果在 2019 年 11 月推出了 Apple TV+ 服务，并在过去五年中不断增加新的电视节目和电影。Apple TV+ 现在拥有相当数量的内容，此外还有 Apple Music 等服务，可以构筑完善的电视生态。

在硬件方面，尽管电视市场仍然被三星、LG 和索尼主导，但苹果一直研究尖端显示技术，该媒体认为苹果现在推出电视产品，依然可以吸引大量消费者。