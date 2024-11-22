今天凌晨，2024 金摇杆奖正式公布，国产 3A 游戏《黑神话：悟空》摘得“终极年度游戏”与“最佳视觉设计”两项大奖。

金摇杆奖是一个电子游戏奖项，最初由英国公众投票选出，现已成为一项可通过 GamesRadar + 网站投票的全球活动。评选活动始于 1983 年，是最古老的游戏产业大奖之一，仅次于 Electronic Games 于 1981 年开始举办的街机奖。

据此前报道，《黑神话：悟空》于 8 月 20 日正式发售，在 2024 东京电玩展上，“索尼 PS 之父”久多良木健在主题演讲中确认，《黑神话：悟空》首月销量已经突破 2000 万份。

此外，TGA 年度最佳游戏奖项在本月公布了 2024 年的提名名单，《黑神话：悟空》提名 2024 年度最佳游戏，并获得共 4 项提名。

本届金摇杆奖具体奖项如下：