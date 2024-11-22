今天凌晨，2024 金摇杆奖正式公布，国产 3A 游戏《黑神话：悟空》摘得“终极年度游戏”与“最佳视觉设计”两项大奖。
金摇杆奖是一个电子游戏奖项，最初由英国公众投票选出，现已成为一项可通过 GamesRadar + 网站投票的全球活动。评选活动始于 1983 年，是最古老的游戏产业大奖之一，仅次于 Electronic Games 于 1981 年开始举办的街机奖。
据此前报道，《黑神话：悟空》于 8 月 20 日正式发售，在 2024 东京电玩展上，“索尼 PS 之父”久多良木健在主题演讲中确认，《黑神话：悟空》首月销量已经突破 2000 万份。
此外，TGA 年度最佳游戏奖项在本月公布了 2024 年的提名名单，《黑神话：悟空》提名 2024 年度最佳游戏，并获得共 4 项提名。
本届金摇杆奖具体奖项如下：
- 年度游戏：《黑神话：悟空》
- 最佳视觉设计：《黑神话：悟空》
- 最佳扩展资料片：《艾尔登法环：黄金树幽影》
- 最佳故事叙事：《最终幻想 7 重生》
- 评论家选择奖、年度主机游戏、最佳游戏预告、最佳多人游戏：《地狱潜兵 2》
- 最佳配角：《最终幻想 7：重生》——Briana White
- 最佳主角：《最终幻想 7：重生》——CODY CHRISTIAN
- 最佳声音设计：《宇宙机器人》
- 年度最佳工作室：TEAM ASOBI（《宇宙机器人》）
- 最佳独立游戏、最具突破性游戏：《小丑牌》
- 最佳音乐音轨：《最终幻想 7 重生》
- 最佳持续运营（手游）：《崩坏：星穹铁道》
- 年度 PC 游戏：《幸福工厂》
- 最受期待游戏：《GTA 6》
- 最佳游戏改编作品：《辐射》
- 最佳游戏硬件奖： Steam Deck OLED