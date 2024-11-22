据 The Information 报道，OpenAI 考虑通过自行推出一款基于 AI 聊天机器人的自研浏览器对 Google 发起正面冲击。

据知情人士透露，OpenAI 正在与多方讨论或已达成协议，为旅行、食品、房地产和零售网站提供搜索业务，包括康泰纳仕（Condé Nast）、Redfin、Eventbrite 和 Priceline 等网站和平台。

据了解 OpenAI 情况的人士透露，OpenAI 还讨论了为三星设备提供 AI 功能，类似于 OpenAI 此前与苹果 Siri 达成的协议（而且三星还是微软和 Google 的重要商业合作伙伴）。

参考此前报道，OpenAI 已于本月初在 ChatGPT 中新增了搜索功能，由此宣布进军搜索领域，同时也与微软的必应和新兴搜索型 AI 聊天机器人服务 Perplexity 形成竞争。

OpenAI 表示，ChatGPT 搜索功能会根据用户的需求自动决定是否检索网络，能够快速提供最新信息，并附上相关的网页链接。

官方博客表示，ChatGPT 搜索功能利用第三方搜索供应商的技术，并整合合作伙伴直接提供的内容，来满足用户的信息需求。

驱动搜索引擎的模型是微调后的 GPT-4o，ChatGPT Plus 和 Team 用户即日起即可开始使用这一功能。据悉，企业和教育机构用户将在未来几周内获得这些功能，而免费用户则将在未来几个月逐步开放。

此外，OpenAI 还宣布与新闻行业进行了广泛的合作，并收集了合作伙伴对于搜索功能的反馈。任何网站或出版商都可以选择出现在 ChatGPT 搜索结果中。达成合作的媒体和出版商包含美联社、阿克塞尔·斯普林格、康泰纳仕、道奇梅雷迪思、《金融时报》、GEDI、赫斯特（Hearst）、《世界报》、路透社、大西洋月刊、时代杂志和 Vox 媒体等等。