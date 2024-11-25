DS Automobiles发布了即将推出的全电动车型预告，该车型采用快背式跨界车身风格。这款尚未命名的电动车型预计将采用 DS8 名称，将于今年年底前上市，其 WLTP 续航里程将达到 466 英里（750 公里）。

预告片展示了一款采用迷彩包裹的原型车，金色和黑色的图案灵感来自 DS Formula E 单座赛车的涂装，几乎无法隐藏其下方的设计。

据 DS 介绍，这款电动车的设计重点是空气动力学。流畅的车顶线条、前保险杠上的主动进气口、低矮的引擎盖和飞拱使风阻系数达到 0.24 cd。前端采用无格栅外观，配有大胆的“DS Pixel Vision 灯”，配有垂直日间行车灯，这种设计与锐利的 LED 尾灯相得益彰。

该公司没有展示内饰，但承诺将提供“非凡的技术和精致”，驾驶座上有一个神秘的功能。早前的谍照展示了四辐方向盘、数字驾驶舱、中央通道上的未来派开关设备以及用于内饰的优质材料。

DS 此前曾透露，这款电动车将采用 STLA Medium 架构，该架构已应用于标致 3008/5008 和欧宝 Grandland SUV，并将作为雪铁龙 C5 Aircross 和 DS7 后续车型的基础。