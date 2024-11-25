据外媒报道，印尼工业部本周一表示，苹果公司提出的1亿美元建设一家配件和零部件工厂的投资计划，并不足以让该国批准其在当地销售iPhone 16系列设备。

印尼工业部部长Agus Gumiwang Kartasasmita在新闻发布会上表示，工业部已经进行了评估，认为苹果的这项投资提议不符合公平原则。他指出，苹果在越南和泰国进行了更大规模的投资。

从这一点出发，据悉，今年4月份时，苹果称，其对越南供应商的支出已达到近400万亿越南盾（约合158亿美元）。并且同月，有消息传出，苹果正在与供应商商谈在泰国生产MacBook的事宜（Apple Watch产品则已在泰国有了一年多的生产时间）。

而作为对比，苹果在印尼没有设立生产工厂，“仅”在2018年起在当地建立了应用程序开发者学院。

再作为这一禁令的背景，由于苹果曾承诺向印尼基础设施和本地采购投资1.7万亿印尼盾（约合1.1亿美元），但最终兑现金额仅为1.48万亿印尼盾（约合9300万美元，通过建立开发者学院达成），印尼政府已于上月底禁止苹果在当地销售iPhone 16系列设备。

相应的，现阶段，在印尼，智能手机和平板电脑制造商必须满足最高40%的本地化供应件的要求。同时，企业也可以通过在印尼生产设备、开发固件或投资创新的方式来满足这一要求。

回到本次动态。Agus称，苹果尚有1000万美元的投资承诺未兑现，而这笔投资本应在23年之前就应达成。他表示，希望苹果能够承诺在26年之前进行新的投资。并且，工业部部将邀请苹果访问印尼，以进行进一步谈判。

目前，苹果没有回应媒体的置评请求。