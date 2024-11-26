尊界S800，是华为鸿蒙智行的又一个最新代表作，官方称之为大成之作。按照之前华为的计划，会带来四个“界”。问界、智界、享界都已经推出并取得不错表现，最新的尊界S800则是四大金刚中定位最高的产品。这是一款采用全新智尊新奢美学设计的新能源汽车，官方称其为“时代旗舰”。

按照余承东的说法，“第四界”将会对标迈巴赫、劳斯莱斯等超豪华品牌车型，是超高端产品，定价会是百万元级别，之前一直是藏着神秘的面纱不予示人，这次发布会的近乎压轴亮相也让我们看到了鸿蒙智行给出的这一张由外及内的“尊”答卷。当然华为还是有所隐藏，很可惜没有给出全部信息。

首先是外观上，发布会之前我们就知道尊界S800会有比较大的车身尺寸；全新纵横星瀚设计语言，带来极致豪华、智慧的辨识度。在车尾的三角窗后位置有英文的尊界字母，用来显示身份。这次终于带来了数据，车身尺寸为5480mmx2000mmx1536mm，轴距达到3370mm。当然比起静态图片，这个车应该在实际观感和运动起来的视觉冲击力会更强一点，这个空间的轿车在市场上也比较少见。

前大灯部分可以看到透镜，此外还有一些星星的点缀，它有一个名称，叫星汉灿烂大灯；这是一个明河在天，星月皎洁的设计风格。尊界的标识在前脸，轮毂中间和后部都有所体现。前脸部分的透光设计，很具有辨识度；官方也用了东方的文字予以描绘设计风格：纵横星瀚大灯，两纵四横设计元素，横向水晶工艺，纵向独特工艺。没有采用传统竞争车型的立标设计，显示出独有的科技感。

尊界S800很多地方融入了东方的哲学设计，隐藏式的车门把手，加入了一些星云的元素，美其名曰“手可摘星辰”。车身设计采用大量先进工艺，拥有黄金分割比例，车尾可以看到独特的尾灯设计，环绕了后尾箱的位置，官方称之为“星河一道水中央”，名称为星云画卷尾灯，大大提升了车辆的精致感。

很可惜的是，发布会并没有带来内饰的详细说明，也没有更多的座舱展示。只带来了一个座椅的小角度后视图片，可以看出一些奢华感。能知道的是，尊界 S800 采用了第二代途灵平台：途灵龙行平台，该平台历经五年打磨，将智驾、座舱和域控“三智”融合。所以在后期，我们肯定可以看到一些科技化智能化的应用，乃至于和华为鸿蒙系列手机的互联互动。余承东同时表示，尊界S800内饰会大量选用天然材质，超百道工艺精心打磨，同时还有星空顶设计，让每个位置尽享独立的视、听、触、感体验。

在智驾领域，余承东也是没有透露具体的信息，但他提到，尊界S800 将会采用 L3 级别的架构设计。华为在ADS 高阶智能驾驶辅助系统已经下了足够多的功夫，尊界S800 做为豪华车型，肯定会用上好的技术。行业预计最快明年就能实现高速 L3 级自动驾驶商用及城区 L3 级自动驾驶试点，尊界S800或许能成为第一批实现这个技术能力的车型。

谈到如何确保尊界 S800的产品竞争力，余承东提到这款车基于六代机理念打造，采用 8S 设计标准，具备超级巡航、超机动性、超级信息感知、超级隐私、天地网联、人工智能辅助、主动防护系统以及超可靠性八项华为顶尖黑科技。显然，华为是将自己多年积累的科技沉淀都尽可能地放到这款车上来，确保体验。

之前余承东表示华为在高端有优势，能给产品带来增值价值。所以华为也融合了多个维度的科技资源，打造这款超百万的车型。发布会也宣布尊界S800开启预订，售价100万元—150万元。该车是华为与江淮汽车合作打造的首款豪华车型，在双方合作的过程中，江淮表示将所有的优质资源都给了尊界，作为头号工程顶格推进。比起其它三个界的车型在市场上的竞争态势，尊界S800 或许会有所不同，首先就是要把自己的产品力和品牌力向市场做足够的表现。

鸿蒙智行在 32 个月内交付了超过 50 万台车。当然，尊界S800 的全部规格配置还没完全露出，实际的市场表现还有待后续继续观察。这个车型已经初步显露真容，秉承着“更豪华、更高端、更舒享”的定位，显示出了较为到位的产品力，对于商务人士的高端行政级需求拿捏的很好。现在就看市场会给予几分的评判，后续我们会继续关注。