加州州长加文·纽森于当地时间周一宣布，如果特朗普上任后决定废除电动汽车的联邦税收抵免政策，则加州将向电动汽车买家提供单独的退税政策。

但他同时也提到，当前的提议会把特斯拉畅销车型排除在外，具体细节需要跟州议会慢慢协商，所以可能会有调整。州长办公室对此表示，“这是为了创造市场条件，从而让更多汽车制造商扎根。”

马斯克对此表示：特斯拉是唯一一家在加州生产电动汽车的厂商，这太疯狂了。

在此之前，美国会向购买符合条件电动汽车的车主提供最高 7500 美元的税收抵免，但特朗普似乎正打算取消这一政策。

纽森表示，（如果特朗普取消该政策）加州可能会重启一项清洁汽车退税计划，以减轻购车者负担。据称，该计划已在资助 59.4 万辆汽车并节省 4.56 亿加仑燃料后于 2023 年逐步取消。

他强调：“消费者不断（用钱）证明怀疑论者是错的——新能源汽车将继续存在”，“我们不会在清洁交通的未来上走回头路——我们将让人们更容易买得起无污染车辆。”

他呼吁州议会召开特别会议，通过向司法部长办公室提供更多资金来应对联邦挑战，建立“防范特朗普”的州法律。

不过加州政府还能动用多少资金犹未可知。根据无党派立法分析办公室上周发布的一份报告，早期预算预测显示，该州明年可能面临 20 亿美元的赤字。

纽森办公室称，加州零排放汽车销量已超过 200 万辆。该州近年来通过了多项政策，逐步淘汰基于化石燃料的汽车、卡车、火车和割草机。