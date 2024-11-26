尽管Zoom会更多的以其视频会议功能为外界所知，现在，该平台也正在试图让外界重新认识自己。

日前，Zoom CEO 袁征（Eric Yuan）在公司官网发布的一篇名为《请允许我们重新介绍一下自己》的博文中表示，已正式将Zoom的公司名称“Zoom Video Communications Inc.”变更为“Zoom Communications Inc.”，去除掉了原公司名称中的“Video（视频）”。

袁征指出，在2011年创办Zoom时，他就立志打造市场上最好的视频会议解决方案。而随着时间的推移，Zoom构建了一个统一的通信和协作平台，并在市场表现方面取得了重大收获。 不过，这也意味着Zoom“才刚刚开始”。

他写道，随着Zoom的客户逐渐感受到将人工智能融入日常工作所带来的益处，现在，曾经的“可有可无”变成了一种“必备”。

袁征表示，“从第一天起，我们的使命就是为客户带来快乐。今天和当时一样。为了长期履行我们的使命，我们必须走在潮流前沿，快速创新，开发出能够反映客户最大需求的解决方案——我们认为，在未来的工作中，这些需求将远远超出视频本身。 ”而作为体现，当前，Zoom的人工智能助手Zoom AI Companion会是其向作为一家“人工智能优先”的公司的发展核心。

具体而言，他指出，AI Companion将贯穿整个Zoom Workplace，让客户能够专注于更重要的工作，并最大限度地减少在总结会议任务、起草电子邮件回复、准备会议等无意义任务上浪费的时间。

最后，他强调，展望未来，Zoom绝对不仅仅只是一家“视频会议公司”，Zoom将继续向人工智能为优先的“人际连接（human connection）”工作平台转型。