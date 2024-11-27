据 MacRumors 报道，苹果正逐渐“冷落” (PRODUCT) RED 产品，不再积极推出相关产品。

苹果 (PRODUCT) RED 计划简介

苹果于 2006 年开始参与 (PRODUCT) RED 计划，此前每年都会推出限量版红色产品。

苹果每售出一件 (PRODUCT) RED 产品，苹果都会将部分收益捐赠给全球基金，用于支持在非洲等受艾滋病影响严重的地区开展的医疗项目。

产品线缩减

报道称，苹果目前不再积极推出 (PRODUCT) RED 新产品。

苹果目前唯一销售的新款 (PRODUCT) RED 产品是 iPhone SE 3，并预估苹果明年 3 月推出 iPhone SE 4 后，该产品也会停止销售。

除此之外，其仅存的 (PRODUCT) RED 产品还有 iPhone 14 和一些旧款 iPhone 手机壳。

Apple Watch 也取消了 (PRODUCT) RED 版本。甚至连 Beats 耳机等产品，也开始使用“Statement Red”和“Transparent Red”等新的红色命名，不再使用 (PRODUCT) RED 品牌。

苹果的慈善之路仍在继续

消息源认为 (PRODUCT) RED 产品线正在缩减，但苹果对全球慈善基金的支持并未停止，苹果仍然通过年度 Apple Pay 捐赠活动继续为全球基金筹款。

苹果日前还宣布，从 11 月 29 日至 12 月 8 日，通过 Apple.com、Apple Store 应用或在苹果零售店使用 Apple Pay 进行的每次购买，苹果将再次向全球基金会捐赠 5 美元，用于抗击艾滋病、结核病和疟疾。苹果表示，今年的捐款上限为 300 万美元。