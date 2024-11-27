马斯克的脑机接口公司 Neuralink 宣布，公司已启动一项新的可行性试验，旨在通过脑机接口技术让瘫痪患者控制机械臂。这项试验名为“Convoy”，标志着 Neuralink 向将大脑信号直接转化为身体行动这一宏伟目标迈出了关键一步。

Neuralink 开发的植入式脑机接口设备能够读取大脑信号，并将其转化为指令，从而控制外部设备。在本次试验中，研究人员将探索如何利用 N1 植入物帮助瘫痪患者通过意念操纵机械臂。

“这是不仅恢复数字自由，而且恢复身体自由的重要一步，”Neuralink 在 X 上表示。

Neuralink 的脑机接口设备能让患者控制电脑光标、iPad 以及类似的数字工具，已经成功植入至少两名患者体内。此次启动的机械臂控制试验将进一步拓展该技术的应用范围，有望为瘫痪患者带来新的希望。

今年 7 月马斯克曾谈到过使用 Neuralink 的 N1 植入物通过大脑控制机械臂或腿的患者，他说：“假设某人失去了手臂或腿，我们可以将 Optimus 手臂或 Optimus 腿连接到 Neuralink 植入物上，这样大脑发出的原本控制生物手臂的运动指令，现在就可以控制机器人手臂或腿，你将拥有超能力。”