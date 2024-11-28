众所周知，马斯克是一名深度游戏爱好者，最近经常直播玩《暗黑破坏神 4》。马斯克虽然已经很少再提到有关种族主义、跨性别和阴谋论等方面的内容，但他明确反对游戏作品中的“说教内容”。

他认为，游戏业已经变得过于“觉醒”，“那些开发商就不能只是好好做游戏吗？不想看那些觉醒说教。”

他表示，目前“大多数游戏工作室都由大公司持有”，所以决定让旗下的 xAI 成立一家“AI 游戏工作室”，旨在“让游戏再次伟大”！

马斯克此前曾批评《刺客信条：影》采用黑人主角，他认为“DEI 会毁了这款游戏”。另外他还反对《宣誓》加入性别代词，并与该作美术总监马特・汉森 (Matt Hansen) 发生冲突，汉森称马斯克是变态。

DEI 即 Diversity、Equity 与 Inclusion 的意思，中文是多元、平等、包容，最直观的表现就是游戏中不同肤色和性别的角色，例如《龙腾世纪：影障守护者》。

人气 YouTuber @ Asmongold 表示，他发现黑曜石《宣誓》美术总监 Matt Hansen 在招聘时直接毫不掩饰地称黑人美工是他优先考虑的人选，“这里有太多易怒的老白男了”。

马斯克转发这条“黑人优先论”并 @ 微软 CEO 萨提亚·纳德拉（Satya Nadella），称这是非法行为。他表示，微软新招聘的都是不合格的人，因为这家公司的高管有明确针对“易怒老白男”的强制令。Grummz 表示，微软绝不能再纵容这些 DEI 份子摧毁他们的游戏和产品了。