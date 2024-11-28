雷诺卡车将于 2025 年下半年接受雷诺卡车 E-Tech T 车型的扩展订单。该车型一次充电可行驶 600 公里，为长途运输脱碳开辟了新的前景。雷诺卡车电动卡车已为运输商服务了 3000 万公里，已节省了 29,000 吨二氧化碳排放量。凭借这一新产品，这家法国制造商进一步扩大了其可持续运输解决方案的范围，以支持其客户的能源转型。

雷诺卡车 E-Tech T 的续航里程增加是通过集成一个新部件（即电动车轴）实现的。电子轴技术使动力系统的所有元件（电动机和变速器）能够集中到车辆后部，从而释放侧梁之间的空间以容纳额外的电池组。配备电子轴的雷诺卡车 E-Tech T 一次充电即可行驶 600 公里。

这款雷诺卡车 E-Tech T 专为长途运输而设计，续航里程更长，将增强制造商的电动产品，而不会取代现有的解决方案。雷诺卡车将继续提供各种针对特定用途的自主性、配置和设备。为了帮助运输商找到理想的解决方案，雷诺卡车还为他们提供了先进的模拟工具，使每辆电动卡车都能够根据他们的特定需求进行配置。

这款新车将于 2025 年下半年开始接受预订，生产由布雷斯地区布尔格工厂负责，该工厂自 2023 年底以来一直在组装该品牌的高端电动车型。