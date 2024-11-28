当前青少年容易因 TikTok “美颜滤镜”而产生焦虑和自卑情绪，随着这一问题日益引发关注，该平台对未成年人使用美颜滤镜的限制也正愈加严格。

据《卫报》报道，未来几周内，18 岁以下的用户将无法通过滤镜放大眼睛、丰唇或美化肤色。新规定针对的是一系列“以超越化妆效果来改变人脸”滤镜，而添加兔耳、狗鼻等搞笑滤镜则不受影响。

报道指出，这些限制能否落实，仍取决于用户是否用真实年龄注册账号。越来越多的人担心，这些由 TikTok 或用户自制的美颜滤镜给青少年（尤其是女孩）施加了“外貌完美化”的压力，并对心理健康造成了不良影响。一些年轻用户表示，使用滤镜后，反而更嫌弃自己的真实容貌。

此外，TikTok 还计划加强年龄管理，以阻止 13 岁以下用户。这一举措可能导致英国数以千计的儿童被“移出”平台。今年年底前，TikTok 还将试行基于机器学习的自动系统，以打击年龄欺诈行为。

据悉，这一系列调整发生在英国《在线安全法》即将生效之际，该法对未成年人使用社交媒体设立了更严格的监管框架。TikTok 当前每季度都会删除 2000 万个未成年违规账号。

TikTok 的儿童安全负责人 Chloe Setter 表示：“我们希望这些措施能更迅速地识别并删除违规用户。”

对于因误判被屏蔽的用户，TikTok 提供了申诉机制。Setter 表示，这种调整可能会让一些用户感到不便，但平台仍将优先考虑安全。