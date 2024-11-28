vivo S20正式发布。该机搭载联发科天玑9300+旗舰芯、京东方Q10悦目护眼屏，支持公里级无网通信，采用第三代硅负极和半固态电池技术，结合极片冷压技术，助力能量密度持续提升，达到838Wh/L。-20℃极寒状态下，满电可连看18小时视频。vivo S20标准版延续了上代的轻薄设计风格，机身厚度只有7.19mm，塞进了6500mAh电池，搭配90W快充技术。

人像摄影能力是本次vivo S20升级的重点，其前置 5000 万像素防畸变柔光镜头，支持 AF 自动对焦和影棚级广角双柔光灯，F/2.0 大光圈在暗光环境下为自拍提供强大支持。后置 5000 万像素超防抖仿生主摄和 800 万像素超广角镜头的双摄组合，主摄的自研 OIS 超级防抖功能减少拍摄模糊感，超广角镜头适合风景和多人合影。新增的 “一拍得胶片相机” 和 live 动态照片功能，为用户带来全新影像体验。

vivo S20系列搭载天玑9300+芯片，拥有4+4全大核、3.4GHz超高主频。vivo S20系列采用OriginOS 5，虚拟显卡2.0、不公平调度3.0、ledger内存账本机制等深度优化，有效保证自然流畅；vivo办公套件兼容苹果设备，实现跨端数据高效流转和协作。同时，还支持小V圈搜、一键问屏、AI消除等AI功能。

本次发布的vivo S20有凤羽金、玉露白、松烟墨三款配色，vivo S20 Pro有凤羽金、紫气东来、松烟墨三款配色。其中，vivo S20 8GB+256GB版售价2299元，12GB+256GB版售价2599元，12GB+512GB版售价2799元，16GB+512GB版售价2999元；vivo S20 Pro 12GB+256GB版售价3399元，12GB+512GB版售价3799元，16GB+512GB版售价3999元。