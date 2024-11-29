不久前，AI 出海系列论坛在深圳前海圆满落幕。11月27日，“出海时刻-跨越边界的创新”AI论坛又来到了北京。本次论坛将围绕“AI出海的合作与共赢”“AI出海的创新与实践”“海外市场需求及拓展策略”三个核心议题展开讨论。

活动延续经典议题，将聚焦AI技术在全球范围内的发展趋势，探讨如何通过合作实现共赢，分享创新实践案例，并讨论海外市场的机遇与挑战。作为“出海时刻”品牌系列活动，本次论坛由动点科技与BEYOND Expo联合主办，极新和泰利驿站协办。

01 AI出海的合作与共赢

在极新创始人姜稳的主持下，五位嘉宾结合工作实际，探讨了中国团队在海外市场拓展中面临的挑战，并给出了相关建议。

来自华为云出海业务的万涛指出，华为云的出海策略强调了“一国一云，一国一策”的重要性，意味着每个国家在海外扩张时都需要定制化的云服务和策略。

智谱AI副总裁、聆心智能CEO郑叔亮强调在开发海外市场应用时，应追求更高层次的情绪价值，而不是仅仅关注短期的流量或低俗内容。他提倡通过深入研究和技术创新如心理陪伴模型，来建立高级情绪价值的方法。

元空AI创始人兼CEO逄大嵬认为，中国技术团队在海外市场拓展中面临的挑战包括对本地市场文化和用户习惯的深入理解，以及产品和技术服务的本地化适配。同时，团队需要在技术竞争中展现优势，明确市场定位，以及制定有效的增长策略。此外，产品经理的角色和工作方式也需要根据海外市场的特点进行调整，以确保产品能够满足目标用户的需求并实现商业成功。

来自谷歌广告的吕文玮建议客户要首先要明确自己的目标受众群体及其互联网使用习惯。了解这些信息后，可以更精准地将品牌和产品通过网站或APP展示给全球受众，提高品牌知名度。

行行AI董事长、顺福资本管理合伙人李明顺表示，当下从选品、打造素材、投流等环节，AI机器人基本上都能实现闭环，企业需要通过AI技术优化内部运营，同时通过自然语言处理等技术改善与消费者的外部交互。

02 AI出海的创新与实践

在中关村东升科技园科创中心创新孵化事业部副总经理王静秋的主持下，三位业界的资深从业者围绕“AI出海的创新与实践”，分享了自己的见解。

朗翰科技创始人张文翰认为，从2017年至今，出海创业者的思维方式和市场策略经历了显著的转变。最初，创业者倾向于选择广阔的市场和高天花板的领域，如小米、大疆、安克等公司所专注的大型赛道。然而，随着时间的推移，市场趋势逐渐转向更加细分和垂直的领域，这些细分市场可能规模不大，但具有高度的专业性和深度，竞争同样激烈。

Polyverse Entertainment Inc 商务负责人Hazel Wu分享了当前创业环境的变化，特别是成本上升和市场竞争加剧的挑战，以及如何应对这些挑战的策略。说话人提到，随着在Google、Facebook等平台购买流量成本的增加，以及招聘技术人才成本的提高，创业公司的烧钱率显著上升。为了应对这些挑战，创业团队趋向于小型化，强调多功能和效率，以及利用增长黑客技巧和SEO等手段来降低市场成本并找到市场契合点。此外，说话人还强调了创新和创造性地利用现有系统来实现非线性增长的重要性。

飞书深诺CPO董有超分享了产品增长和市场扩张的策略，强调在产品发展的不同阶段采取不同的市场策略。在0到1阶段，建议直接在Google、Facebook等主流媒体渠道精准定位目标用户群体，而在1到100阶段，寻找ROI最高的增长渠道，实现规模化增长。同时，提倡在突破0到1阶段后迅速拓展包括SEO、社交媒体和合作伙伴关系在内的广泛渠道，以实现快速增长。此外，提倡在增长过程中保持灵活性和开放性，通过探索和实验来发现最有效的增长手段。

03 海外市场需求及拓展策略

在极新创始人姜稳的主持下，两位嘉宾围绕“海外市场需求及拓展策略”，对出海业务从业者提出了一些具有参考价值的见解。

启迪创业孵化器国际合作项目经理张若琛分享了在全球化背景下，企业如何通过深入了解不同国家市场的特点和需求，以及利用AI技术降低成本和提高效率，来实现产品和商业模式的优化。同时，强调了在海外市场进行品牌推广和社群营销的重要性，以及在软件和AI领域寻找高毛利产品路线的可能性。

华山资本投资经理苏星儒探讨了毛利率作为衡量商业模式和市场竞争力的关键指标的重要性，以及中国企业在海外扩张时面临的挑战和策略调整。毛利率不仅反映企业的财务状况，更是商业模式适应市场和保持竞争力的体现。同时，强调中国企业在海外市场需要超越价格竞争，通过提升产品质量和技术创新来改变海外市场对中国产品的看法，实现可持续发展。

随着“AI出海——跨越边界的创新”北京论坛的圆满落幕，我们见证了AI技术在全球范围内的深远影响和巨大潜力。论坛汇聚了行业精英的智慧，共同探讨了AI出海的合作共赢、创新实践以及海外市场的拓展策略，为参与者提供了宝贵的洞见和启发。这些讨论不仅加深了我们对AI技术全球发展趋势的理解，也为未来的创新布局指明了方向。让我们期待AI技术在全球舞台上的更多突破与合作，共同推动人类社会的进步与发展。