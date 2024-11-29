据复旦大学教务处官网，11 月 28 日，复旦大学发布《复旦大学关于在本科毕业论文（设计）中使用 AI 工具的规定（试行）》（以下简称《规定》）。

《规定》中提到的 AI 工具包括生成式人工智能（简称“GenAI”或“生成式 AI”）和人工智能辅助工具（简称“AI 辅助工具”）。

允许使用范围与原则包括：“征得指导教师同意的前提下，且当 AI 工具生成的内容不影响对学生在毕业论文（设计）中的创新等能力的考察时，作者可在以下范围内使用 AI 工具：文献检索与整理、二次创作图表类型推荐与辅助制图、非创新性方法的 AI 工具辅助、参考文献格式整理。”

禁止使用范围包括：

禁止使用 AI 工具进行研究方案设计、创新性方法设计、算法（模型）框架搭建、毕业论文（设计）结构设计、研究（设计）选题、研究（设计）意义及创新性总结、研究假设提出、数据分析、结果分析与讨论和结论总结等；

禁止使用 AI 工具生成或改动本科毕业论文（设计）中的原始数据、原创性或实验性的结果图片、图像和插图；禁止直接使用 AI 工具生成本科毕业论文（设计）的正文文本、致谢或其他组成部分；

禁止使用 AI 工具进行语言润色和翻译；禁止答辩委员、评审专家使用任何 AI 工具对学生的本科毕业论文（设计）进行评审；

本科毕业论文（设计）涉及保密内容的，禁止使用任何 AI 工具，禁止上传任何数据和图片到 AI 平台。

《规定》还写道，使用 AI 工具时，须在本科毕业论文（设计）承诺书中明确披露使用的 AI 工具名称和版本号；使用的时间和具体用途；AI 工具生成的内容或提供的建议；AI 工具在论文中的具体使用部分，如方法部分或文献综述部分；须保留 AI 工具处理之前的相关重要材料，以备指导老师或评审专家对学生使用 AI 工具的检查和质询。