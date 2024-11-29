相信点进这篇文章的你或多或少对 AI 智能助理有点兴趣。习惯了每天开启一个个 App 使用 AI 问答、文案帮写等功能？是时候尝试点新东西了。

最近，腾讯搜狗输入法上新了 AI 搜索、AI 快查等功能，在腾讯混元大模型支持下实现“输入即搜索”。在最新版本中，输入框即搜索框，用户输入信息或提出问题，都可以快速获得相关答案。

AI 搜索

本次测试使用以 iOS 版搜狗输入法（v12.0.0），设置完成后，点击输入法右上角的小狗图标，即可开启“汪仔问答助手”页面。

AI 搜索用户界面与其他 AI 助手无异，结果下方依旧会给出继续问答建议。不过限于第三方输入法在 iOS 系统下的规范，使用搜索时无法全屏。

点击“对话”按钮，系统会弹出目前支持的智能体，包括旅行达人、大学专业助手、MBTI 分析、学习规划师等。

借助腾讯元宝的 AI 搜索产品化能力，搜狗输入法的 AI 搜索连接了腾讯内容生态资源，包括微信公众号、视频号等，能够有效提高搜索效率与准确度。

AI 快查

直接在输入框（非 AI 搜索框）输入想要查询的内容，如天气、公式、汇率等，输入法就会显示“AI 快查”按钮，点击即可查看。另外，输入问题后点击放大镜按钮同样可以开启 AI 搜索。

比方说对于想要快速查汇率的场景，这个功能就非常使用，而且用起来方便高效。

AI 帮写

帮写板块支持多种文案类型，包括诗歌、种草笔记、购物神评、书影音评、演讲稿、工作汇报、邮件、简历润色、招聘文案等。以下是使用案例：

其中打卡文案最后还会显示润色小卡片，可以进一步完善你想要的文案。

智能体

搜狗输入法中内置了一些智能体，上文有提到。

截稿前，智能体数量有限且不支持自定义创建。希望官方日后能上新更多智能体供用户体验。

以下是部分智能体的答复案例：

总结

相比在手机上启动一款 AI 助理 App，再输入这一系列动作来说，直接在输入法里唤醒 AI 助理来搜索，可谓是方便了许多，也能节省一些时间——主要是省精力。

但即便用上了输入法 AI 助手，我们还是会在好几款产品之间切换。

目前搜狗输入法的 AI 能力仅由腾讯一家提供（未来大概率不会改变），如果你遇到了答案存疑的状况，还需要另寻其他产品。当然了，这个问题在使用其他 App 时同样也常遇到，毕竟现阶段 AI 助理无法做到 100% 准确可靠。谨防 AI 幻觉。

值得称赞的是，搜狗输入法团队在产品创新方面走得比较快。只是希望团队能继续优化打磨产品，加入更多智能体来提升用户体验。

越来越多的人把 AI 助理当作传统搜索引擎（百度、Google、bing 等）的替代品来使用，希望日后我们能选择更多形态的 AI 助理产品。