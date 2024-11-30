《投资越南》是一档聚焦越南科技创业进程的系列专栏。在这里，我们将通过那些正在推动越南成为全球科技中心的企业家、创新者和思想领袖的视野，深入探讨越南充满活力且快速发展的科创生态景象。

在创业的生态版图中，科技孵化器和加速器会是其中推动创新和促进初创企业成长的重要一环。

这些项目不仅能够为早期企业提供必要的资源交流机遇，提高其在竞争激烈的市场中的生存几率。另一方面，初创企业也能通过孵化器和加速器提供的量身定制的指导策略，进一步提升自身的存活和发展空间。

在越南，科技孵化器和加速器正在获得更多关注。它们通过提供指导、资金和交流机会为初创企业提供重要支持，从而在蓬勃发展的科技生态中推动创新和经济增长。

以下是我们盘点的一些在越南不容错过的科技孵化器和加速器：

Zone Startups Vietnam

Zone Startups Vietnam是一家致力于为科技初创企业赋能的加速器，致力于为初创企业在成长过程中提供全面支持。该加速器隶属于Zone Startups加速项目的全球网络，于2018年推出。Zone Startups Vietnam为早期公司提供指导、资金和战略咨询服务，帮助他们完善业务模式和扩大运营规模。Zone Startups Vietnam主要关注金融科技、医疗科技和企业解决方案等领域，旨在将有前途的创意转化为可扩展的高增长业务。

通过与经验丰富的投资者和企业领导者合作，Zone Startups Vietnam希望帮助企业家深入了解如何扩大规模、如何提高业务估值以及如何为进入全球市场做好准备。

ThinkZone Accelerator（由Thinkzone Ventures发起）

ThinkZone Accelerator是一个致力于促进越南创新型科技初创企业发展的加速平台，旨在帮助企业家应对建立和扩展业务的复杂挑战并为其提供全面的帮助（包括种子资金、指导和业务发展资源）。该加速器主要关注金融科技、电商、健康科技等多个领域的早期初创企业。

ThinkZone Accelerator注重实践指导，希望把初创公司与经验丰富的导师、行业专家和潜在投资者网络联系起来。该加速器希望通过包括研讨会、社交活动和资源接触机遇等在内的结构化课程，帮助企业家在竞争激烈的科技领域中获得成功所需的必备技能。

推动社区参与和协作是ThinkZone Accelerator的一大特色。通过与企业、教育机构和政府机构合作，ThinkZone Accelerator希望打造出一个能够同时兼具培育创新和推动经济增长的生态系统。

BLOCK71 Saigon

BLOCK71 Saigon是一家位于胡志明市的创新中心和加速器，旨在为东南亚的初创科技企业提供支持。BLOCK71 Saigon由新加坡国立大学 (NUS) 旗下创业机构NUS Enterprise发起，创业者可以于此获得相应的资源、指导和融资机遇。

其中，BLOCK71 Saigon提供了包括孵化计划、交流活动以及与接触全球投资者&行业专家网络的机会。此外，BLOCK71 Saigon还会通过举办讲习班、研讨会和推介活动，帮助初创企业完善商业模式，从而提高市场影响力。

除了为越南创业人士提供助力，BLOCK71 Saigon还在越南和新加坡之间发挥着重要的桥梁作用。据介绍，该中心主要关注技术驱动型初创企业。

Antler Vietnam（由Antler发起）

Antler Vietnam致力于促进越南的创新，并重点关注各行各业的早期初创企业，为其提供种子资金、专业指导和庞大的资源网络。

该计划通常为期六个月，主要通过结构化课程帮助创业者验证想法、开发商业模式、并为未来的融资做好准备。Antler Vietnam强调合作，会将不同的创始人团队聚集在一起，帮助他们与经验丰富的导师和行业专家建立联系。

Songhan Incubator

Songhan Incubator致力于支持早期初创企业，并重点聚焦岘港和越南中部地区。该孵化器以扶持年轻创业者为重点，为其提供包括种子资金、业务指导和市场准入支持在内的结构化孵化计划。

Songhan Incubator的使命是帮助初创企业克服初期挑战、验证其想法并为扩大规模做好准备。Songhan Incubator与当地和国际合作伙伴密切合作，为初创企业准备了一个全面的支持网络，涵盖投资者、行业专家和政府机构。此外，Songhan Incubator还鼓励初创企业在旅游、医疗健康和科技等领域创造有影响力的、以社区为重点的解决方案，从而促进可持续发展。