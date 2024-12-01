在全球范围内，水运占温室气体排放量的 3%—— Candela旨在利用其革命性的电动水翼船技术应对这一挑战。与传统船舶相比，这项创新使运营商能够改用可持续的电动船舶，从而缩短旅行时间、增加出发频率、提高舒适度并显著降低运营成本。这项新的 1400 万美元（1300 万欧元）投资由全球私募股权投资者 SEB Private Equity 领投，现有投资者 EQT Ventures 和 KanDela AB 也参与其中。继今年上一轮融资后，Candela 2024 年的总融资额达到 4000 万美元（或 3700 万欧元）。

这笔资金的到位正值 Candela 订单量持续快速增长之际。最近，该公司将世界上第一艘水翼电动渡轮 Candela P-12 引入斯德哥尔摩的公共交通系统。在这里，P-12 已经证明了其将通勤时间缩短一半的能力，并展示了消除斯德哥尔摩市交通对化石燃料依赖的潜力，斯德哥尔摩市的交通大部分排放来自通勤船只。

P-12 的航行速度为 25 节，不仅是全球运行速度最快的电动船，而且速度也超过了斯德哥尔摩的柴油船队。由于尾流特征低，P-12 可以高速穿越市中心，将郊区与首都连接起来。

Candela 的关键创新在于其 C-Foil，这是一种计算机控制的水翼系统，配有水下翼，可将船体抬出水面，与其他高速船舶相比，能耗可降低 80%。这实现了高速和长续航里程的罕见结合。

Candela 最近完成了第 100 艘电动休闲水翼船的下水，进一步巩固了其在船舶电气化领域的领先地位。该公司目前正积极瞄准快速扩张的全球电动水上运输市场，预计到 2032 年，该市场规模将达到 153.2 亿美元。

Candela还获得了一项合同，将高速电动水翼船运往太浩湖，标志着其技术在美国的首次亮相。此外，该公司还签署了一项船队协议，为沙特阿拉伯的 NEOM 项目提供电动水上运输，并宣布与柏林和新西兰建立合作伙伴关系，更多客户即将揭晓。

这些资金将用于扩大 Candela 斯德哥尔摩工厂的 P-12 产量。P-12 的设计针对经济高效的公路运输进行了优化，可实现全球运输。额外的生产能力也在考虑之中。