戴姆勒卡车、TRATON 集团和沃尔沃集团的合资企业Milence宣布在西班牙萨拉戈萨建立首个充电中心。凭借首个充电中心，西班牙成为 Milence 的第八个市场，并加强了其打造欧洲最大重型电动车公共充电网络的承诺。

该充电站位于西班牙最著名的物流区萨拉戈萨物流平台 (PlaZa)。这是西班牙东北部阿拉贡地区首府的战略位置，可轻松抵达 A2 高速公路和萨拉戈萨机场等主要交通路线。该地区拥有强大的物流基础设施，服务于物流和贸易必不可少的繁忙路线。

萨拉戈萨也是欧洲重要的物流枢纽，因为它连接着两条主要的TEN-T走廊，即地中海和大西洋。地中海走廊——从西班牙的阿尔赫西拉斯到斯洛文尼亚和匈牙利——改善了整个南欧的连通性，并促进了从西南欧到东南欧的高效运输。

此外，大西洋走廊（从葡萄牙到法国边境）打开了通往北欧的大门，提供了通往主要港口和贸易路线的通道，并支持了走廊沿线的货运。萨拉戈萨的联系使其成为西班牙和欧洲货物配送不可或缺的一部分。

Milence 将其最新的电动重型车辆充电解决方案带到了萨拉戈萨枢纽。该枢纽的开发将分两个阶段进行：

– 在第一阶段，充电中心将配备四个高性能组合充电系统 (CCS) 充电器，最多可为四个充电舱供电。

– 第二阶段将纳入额外的充电舱，包括兆瓦充电系统 (MCS) 充电器。

第一期预计将于 2025 年上半年投入运营。除了最新的充​​电技术外，该枢纽还将采用 Milence 标志性的拱门和天篷。现场还将设有厕所和淋浴等设施，以提供最佳的休息和充电体验。