总部位于日本的eVTOL飞机制造商 SkyDrive、南卡罗来纳州最大的私人飞机包机公司之一 SAI Flight 以及该州最繁忙的通用航空枢纽格林维尔市中心机场签署了一份谅解备忘录 (MOU)，利用尖端的 SkyDrive eVTOL 飞机共同开发创新商业机会。

此次合作将专注于推进航空货运、空中出租车和紧急服务的应用，为高效、灵活的社区内航空旅行新时代铺平道路。

根据该协议，三家机构将合作开发 eVTOL 的实际用例，这些产品将从格林维尔市中心机场出发，并得到格林维尔市经济发展公司和格林维尔地区发展公司的合作支持。他们正与当地和州政府以及当地企业密切合作，设计前往市中心和格林维尔-斯帕坦堡国际机场等实用路线，以丰富社区居民和游客的出行选择。这使格林维尔成为州立机场中先进空中交通解决方案集成方面的领导者。

位于格林维尔市中心机场的 SAI 飞行服务公司将作为主要服务提供商，负责监督运营和维护。凭借其专业知识和对卓越的承诺，SAI 旨在确保为所有 eVTOL 运营提供无缝、可靠的服务，巩固其作为未来先进空中机动性关键参与者的地位。

SAI Flight 已承诺预订 10 架 SkyDrive eVTOL 飞机。凭借其航空承运人证书，SAI Flight 拥有独特的优势，可以将 eVTOL 服务整合到其现有运营中，提供按需、灵活的空中交通解决方案。此举凸显了 SAI 致力于开拓先进航空旅行的未来，他们准备在采用尖端 eVTOL 技术方面处于领先地位。