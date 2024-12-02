中国民航局发布数据显示，到2025年，低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达3.5万亿元。显然，随着政策放开和行业参与者的增加，低空经济行业蕴藏着巨大的机遇。

产业要先行，政策要跟上。2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，首次将“低空经济”概念写入国家规划，标志着低空经济正式上升为国家战略。2023年12月，中央经济工作会议把低空经济列入战略性新兴产业。今年政府工作报告提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

而在 11 月中下旬，中央空管委表示即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府。第二批试点城市很快也将公布，国内低空空域利用率有望得到提升，这就给行业发展注入了强心剂。

再来看看地方政策层面。武汉市提出，到2030年，全市低空经济产业规模突破千亿元，进入国内低空经济综合实力第一方阵，湖北武汉市18条低空试点航线获批。苏州今年以来先后出台《苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024-2026年）》 《苏州市低空经济发展规划（2024-2030年）》 《苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施（试行）》等文件。上海市杨浦区人民政府也印发了《杨浦区促进低空经济发展的若干措施（试行）》的通知，提出到2027年，低空经济产业创新策源力、示范场景吸引力大幅提升。

据不完全统计，全国已有29个省（自治区、直辖市）将“低空经济”写入2024年政府工作报告。这些政策的出台，都给低空经济带来了利好，可以让一些企业放开手脚，加速产品的研发，并努力探寻各种应用场景。政策的积极落地也将对整个低空经济行业发展带来促进作用。

低空经济产品方面。国内已经有了多种产品，包括航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业，可谓是百舸争流，千帆竞发。其中代表性的产品我们可以看到几个例子。

亿航智能已经成为全球首家领取载人eVTOL适航三证的企业，由公司自主研发的EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民航局颁发的型号合格证。随后获颁标准适航证（Airworthiness Certificate，“ AC”），并交付第一批客户，在广州、合肥两地完成了首次商业飞行演示。认证后交付客户的EH216-S无人驾驶载人航空器，会在低空游览、城市观光等场景开展商业化运营，并持续扩大各类运营场景的布局和落地。

沃飞长空则带来了旗下AE200航空器批产构型，意味着该eVTOL产品完成了关键技术攻关，将从科研走向量产，全面进入适航取证与量产的冲刺阶段。预计在2025年，将全面启动AE200的符合性验证工作，力争成为国内首个完成载人飞行试验的6座eVTOL产品，官方计划在2026年完成型号合格证(TC)取证，加快产品落地进度。同时，预计在2026—2030年间，将同步开展低空出行试点运营。

再来看看小鹏汇天的分体式飞行汽车“陆地航母”。“陆地航母”的飞行器支持自动和手动两种驾驶模式，空中自动驾驶模式可以实现自动航线规划、自动巡航飞行、智能一键返航、全向空中融合感知、降落视野辅助等功能。陆行“母舰”除了是运输载具，也是一个存储、补能平台，它可以解决传统飞机在使用过程“移动难”“储存难”“补能难”三大痛点问题。

GOVE 是广汽自主研发的纯电垂直起降飞行汽车，采用行业首创的陆空解耦分体式构型，飞行舱和底盘可自由分离或组合，以实现地面行驶、空中飞行、空地对接三大场景。GOVE 飞行舱采用了 6 轴 12 桨的多旋翼构型，单轴输出升力超过最大起飞重量的三分之一。即便飞行舱的任意一套动力单元在空中失效，也能够完成当前航程。GOVE 的底盘不仅是飞行舱的智能起降平台，也是移动充电站。GOVE 已经获颁中国民用航空局民用无人驾驶航空器特许飞行证。团队正在加快 GOVE 的适航取证和产业化落地进程。目前已累计开展飞行验证 400 余次。

御风未来则打造了“空中出租车”M1 eVTOL载人机。M1翼展达到15米，机身长度10米。它使用纯电能源、复合翼构型，搭载了20个螺旋桨具备足够的安全冗余，起飞重量达2.5吨，可以实现全自主无人驾驶飞行，单次充电可飞行250公里，巡航速度达200公里/小时。国内唯一具有民用航空制造企业和航空服务业股东背景的金融租赁公司浦银金租，与御风未来达成战略合作，双方就100架M1纯电动力机型载人版达成战略合作采购意向，也算走在低空经济的前列。

V2000EM盛世龙是峰飞航空自主研发的载人eVTOL航空器，座位数5座（含1名飞行员），采用分布式电推进技术，复合翼构型，具备垂直起降功能，在《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R5）中按型号合格证的“特殊类别”进行审定， 在取得型号合格证后，可获颁标准适航证，将来可用于空中载客运行，为普通公众带来安全可靠、高效快捷的空中出行新选择。

华羽先翔研发了全倾转旋翼eVTOL飞行器——鸿鹄Mark1，所采用的全倾转旋翼技术路线能够实现更快的飞行速度、更远的航程、更低的噪音、更高的安全性和更低的成本，在未来商业场景中更有优势。华羽先翔已成功进行百余次飞行试验，全面验证了倾转过程的可行性，并于2024年10月在长沙湘江圆满完成了应急演练试飞。华羽先翔在倾转旋翼、低噪音螺旋桨等研发上已掌握大量核心关键技术，且达到国内领先水平，同时也成为国内首家实现样机成功试飞的全倾转旋翼eVTOL企业。

总结：

在可持续交通发展的新时代下，低空飞行器可以覆盖低空飞行、旅游、通航服务、科研教育、农业植保、应急救援等众多行业的经济业态，通过信息化、数字化技术赋能，以载人、载货等多场景低空飞行活动为基础，可以打开很多新经济的想象力。当然，在政策的催化下，国内的低空产品也各有特色，当然在走向最终商业化运作方面，还有一段路要摸索。低空经济的发展，未来还需要行业参与者继续进行技术的创新和完善，围绕低空经济的基础建设也要跟上。eVTOL 也需要投资长线的耐心资本，一些产业基金配套。乐观上讲，中国的低空经济是未来几年最重要的一个新爆点，值得期待，如果运营的好，会和新能源车行业一样取得极佳成绩。