加拿大 Labatt 啤酒厂为其魁北克的物流业务购买了 10 辆新电动卡车。这是沃尔沃卡车在加拿大最大的VNR 电动卡车订单，占其交付量的近 25%。

Labatt 的最新投资是对其最近宣布为该省购买第一辆零排放移动维修卡车的补充。Labatt 对新电动卡车车队的 5,470,000 美元投资得到了加拿大政府通过中型和重型零排放汽车 (iMHZEV) 激励计划 (iMHZEV) 提供的 750,000 美元资助，而魁北克政府则通过 Écocamionnage“第一部分 – 技术收购”计划捐赠了 875,000 美元。

每辆电动卡车可减少约六辆传统汽车的排放量。新车队将实现相当于 60 辆汽车的总减排量。沃尔沃 VNR 电动卡车的续航里程可达 280 公里，配备四个可用能量为 300 千瓦时的电池组。它们的功率输出为 340 千瓦时，相当于 455 马力，最大扭矩为 4,051 磅/英尺。此外，它们的牵引能力为 80,000 磅 GCWR（总组合重量等级）。

在 Labatt Montreal 配送中心，每辆车每天平均行驶 50 公里，在 Bois-des-Filion 配送中心，每辆车每天平均行驶 110 公里，新型电动卡车配备了广泛的现场充电基础设施。

蒙特利尔拥有三座单港和两座双港 ABB Terra 54 和 Terra 124 站，而 Bois-des-Filion 拥有一座单港和两座双港站。

Labatt 的送货团队接受了广泛的培训，以有效地操作最近购买的电池车辆，驾驶员的反馈非常积极，指出驾驶起来很轻松，驾驶室视野极佳，卡车运行安静。