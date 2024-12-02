随着 Candela 和 FlyTahoe 宣布在太浩湖推出首艘美国本土的突破性水翼电动渡轮 Candela P-12，太浩湖的滑雪者很快就能更快地到达滑雪场。太浩湖全年吸引着超过 1500 万户外爱好者，道路拥堵问题也日益严重。游客经常会发现自己被困在长长的车队中，尤其是在冬季，因为大雪导致道路封闭。

然而，当地公司 FlyTahoe 和科技公司 Candela 将解决这个问题，他们将推出一款革命性的零排放船只，该船只将在美国首次亮相：世界上第一艘飞行电动渡轮Candela P-12，最近在斯德哥尔摩的水道上下水。

FlyTahoe 将提供 30 分钟的跨湖服务，与同一路线上每天 20,000 次的汽车出行相比，旅行时间缩短了一半。

P-12 是世界上第一艘电动水翼渡轮，被誉为水上运输的“游戏规则改变者”，它将长距离、高速度和能源效率的革命结合在一起。这艘可容纳 30 个座位的船可容纳滑雪板和自行车，它使用水翼技术（计算机引导的水下机翼）在水面上高速飞行，不受波浪和风的影响。

机翼将船体抬离水面，与传统船舶相比，阻力显著减少，能耗降低 80%。这使得 P-12 完全由可再生电力而非化石燃料驱动，同时即使在高速行驶时也能平稳航行。P-12 的巡航速度为 25 节（约 30 英里/小时），是所有电动船中最快的，这对于希望缩短旅行时间的通勤者来说至关重要。FlyTahoe 渡轮将在 30 分钟内连接湖的北部和南部，而冬天绕湖行驶通常需要两个多小时。FlyTahoe 将与环绕湖泊的 14 个世界级滑雪胜地建立重要联系，使其成为游客和当地人的理想选择。

由于太浩湖是美国第二深的湖泊，从不结冰，因此渡轮可以全年运营。这种额外的出行便利将促进业务发展，改善当地人和游客的生活，提供多功能零排放解决方案，以减少夏季和冬季的交通量。