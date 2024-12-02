根据 Statcounter 最新发布的 2024 年 11 月报告，桌面浏览器市场格局持续演变。Google Chrome 浏览器继续稳坐头把交椅，微软 Edge 浏览器市场份额却出现了下滑。

数据显示，Google Chrome 浏览器 11 月市场份额增长 1.09 个百分点，达到 66.31%，创下 2024 年新高，同比增长 4.25%。

微软 Edge 浏览器紧随其后，但与 Chrome 的差距依然巨大。上月，Edge 浏览器市场份额从 13.56% 下滑至 12.87%，下降 0.69 个百分点。尽管同比增长 1.64 个百分点，但从 Chrome 和其他浏览器吸引用户依然困难重重。

苹果 Safari 浏览器继续稳居第三，市场份额徘徊在 9% 左右。11 月，Safari 浏览器市场份额增长 0.07 个百分点，达到 9.13%。

具体数据如下：

Google Chrome：66.31%（+1.09）

微软 Edge：12.87%（-0.69）

苹果 Safari：9.13%（+0.07）

Mozilla Firefox：6.45%（+0.06）

Opera：2.81%（-0.39）

值得注意的是，Statcounter 发布这份报告之际，Google 正与美国司法部就反垄断诉讼展开激烈交锋。美国司法部要求 Google 出售 Chrome 浏览器，而 Google 则辩称此举将损害美国的科技领导地位，并让用户对新所有者失去信任。