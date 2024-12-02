据央视新闻报道，在第五届中国互联网基础资源大会上，中国互联网络信息中心发布了《生成式人工智能应用发展报告〔2024〕》。

《报告》显示，2024 年我国政府高度重视人工智能相关领域发展，并出台一系列推动政策，为人工智能相关产业的健康有序发展提供了有力支撑。截至 2024 年 6 月，我国生成式人工智能产品的用户规模达 2.3 亿人，占整体人口的 16.4%。

截至 2023 年底，我国人工智能核心产业规模已接近 6000 亿元，人工智能企业数量超过 4500 家。

截至 2024 年 7 月，我国完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型已达 190 多个，为用户提供了丰富的选择空间和差异化的用户体验。

生成式人工智能与各行各业的融合正在我国加速落地。从智能语音助手到自动驾驶汽车，从机器翻译到智能医疗诊断，从智能制造到智慧城市，各类人工智能产品正逐步走进人们的生活，极大提高了用户的生活质量和工作效率。

《报告》显示，各行各业正在积极拥抱生成式人工智能带来的智能化升级浪潮。

各领域引入生成式人工智能实现降本增效。

多模态能力拓展了生成式人工智能的应用边界。

智能体成为连接用户与各类服务的新桥梁。

截至 2024 年 11 月，北京、上海、广东三地的生成式人工智能备案产品数量占比分别达到 31.1%、27.2% 和 11.7%。