戴姆勒巴士公司已被汉堡高铁股份公司确认为多达 350 辆全电动梅赛德斯-奔驰 eCitaro和eCitaro G城市公交车的唯一供应商。

未来五年内，新型单座和铰接式公交车将交付给德国北部城市汉堡。戴姆勒客车公司提供的电动公交车在整个使用寿命期间，eCitaro 的低总拥有成本 (TCO) 和易维修性给汉堡 Hochbahn AG 留下了深刻印象。

作为可持续电动巴士解决方案提供商，戴姆勒巴士公司对这份独家合同充满热情。梅赛德斯-奔驰 eCitaro 在 2024 年再次荣获“电动巴士冠军”奖，并将成为汉堡高铁公司将其整个巴士车队转变为环保电动汽车的完美合作伙伴。

梅赛德斯奔驰 eCitaro 是城市公交车电动汽车的典范。它提供成熟的 Citaro 平台、模块化电池、充电和驱动技术、实用而美观的设计以及无与伦比的安全性。它还嵌入了全面的电动汽车系统。作为其可持续发展战略的一部分，戴姆勒客车公司完全从单一来源提供电动汽车和相应的数字服务。

汉堡高铁股份公司的新型 eCitaro 巴士配备了 NMC3 电池组，可确保高无排放续航里程。它们拥有一系列辅助系统，例如预防性制动辅助系统和侧边防护辅助系统，其功能在某些情况下远远超出了欧盟通用安全法规 (GSR) 的要求。最先进的 CO2 自动气候控制系统具有先进的热管理功能，可确保舒适的气候。

汉堡高铁股份公司荣获 2024 年德国可持续发展奖。该奖项旨在表彰那些致力于实现可持续未来的环境和社会承诺的先锋项目。汉堡高铁股份公司因其在德国可持续交通领域的先驱地位而获得这一重要奖项，其中，其公共巴士运输向电动汽车的转型发挥了关键作用。到 2030 年代初，整个巴士车队都将转换为零排放驱动系统。汉堡高铁股份公司 100% 依赖绿色电力来运营其电动巴士。