宝马集团正在位于下巴伐利亚州施特劳宾-博根区的基尔希罗特建立一个电池单元回收能力中心（CRCC），并将在那里实施一项称为“直接回收”的流程。

这种创新工艺可将电池生产过程中产生的残余材料以及整个电池单元通过机械方式拆解成有价值的部件。回收的原材料随后可直接在公司自己的电池单元能力中心用于电池单元的试生产。

“新的电池回收能力中心为我们的内部专业知识带来了另一个元素：从开发和试生产到回收，我们正在为电池单元创建一个闭环，”宝马集团电池生产高级副总裁 Markus Fallböhmer 表示，“充分利用了我们在巴伐利亚州的能力中心之间的短距离优势。”宝马集团将投资约 1000 万欧元建造新的能力中心。该建筑的安装工作已计划于 2025 年下半年开始。一旦完成，将开始在近乎批量的流程中验证回收方法。

电池原材料（主要是锂和钴，还有石墨、锰、镍和铜）是电池生产的主要成本因素。负责任地使用这些资源从环境和经济角度来看都至关重要。“直接回收将有助于降低我们电池试产线的成本”，Fallböhmer 解释道。与传统方法不同，直接回收的主要特点是电池原材料不会恢复到其原始状态，而是“直接”反馈到电池生产周期中。这种方法省去了以前常见的能源密集型化学或热处理。该回收方法由宝马集团慕尼黑和帕尔斯多夫能力中心的专家开发。在新的 CRCC，它将大规模实施，一旦流程完成，每年可以回收约两位数吨的电池材料。

宝马集团在慕尼黑和帕尔斯多夫的能力中心整合了其电池单元专业知识。慕尼黑北部的电池单元能力中心 (BCCC) 提供最先进的实验室和研究设施，用于开发下一代高压电池的电池单元并进行小批量生产。BCCC 最有前景的电池单元将在帕尔斯多夫的电池制造能力中心 (CMCC) 的试验线上扩大规模，用于批量生产。完成后，帕尔斯多夫试验生产中的剩余材料将在基尔希罗特的新能力中心回收。回收的原材料将在帕尔斯多夫的电池单元生产中重新使用。这确保了所有能力中心之间的距离很短，并防止了宝贵的原材料损失。继 BCCC 和 CMCC 之后，CRCC 代表了宝马集团在循环经济道路上电池单元战略的下一步。

新的 CRCC 占地 2,200 平方米，将整合到位于施特劳宾附近 Kirchroth-Nord 工业园区的现有建筑的扩建中。电池放电产生的电能将被建筑内的储能系统捕获，并用于运行回收系统。安装在建筑屋顶的光伏系统将完善这一能源概念。虽然回收方法的知识产权完全归宝马集团所有，但该能力中心将由 Encory GmbH 建造和运营。作为宝马集团和 Interzero 集团的合资企业，Encory 开发和实施汽车零部件收集、回收和再制造等领域的物流和咨询解决方案。双方各持有该公司 50% 的股份。新能力中心将雇用约 20 名员工。

宝马集团将循环经济视为设计更节能汽车的关键问题之一。其前提是优化材料的循环性。这意味着资源不会丢失，而是保留其长期使用的价值。宝马集团采用“重新思考”、“重新减少”、“重新使用”和“重新循环”的原则。从汽车设计和生产到回收和再利用，一切都是为了确保汽车在使用阶段结束时可以作为新车的原材料来源。回收尤其侧重于使用创新方法从电动汽车中回收高压电池。