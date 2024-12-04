据 CNBC 报道，苹果机器学习和人工智能高级总监 Benoit Dupin 日前意外现身亚马逊网络服务（AWS）re:Invent 大会。

Dupin 透露，苹果在其许多云服务中使用来自亚马逊网络服务的定制人工智能芯片。苹果还在评估使用亚马逊最新的 AI 芯片来预训练其 Apple Intelligence 模型。

Dupin 表示，苹果十多年来一直使用 AWS 芯片，如 Graviton 和 Inferentia，为 Siri、搜索、App Store、Apple Music、Apple Maps 等服务提供支持。与英特尔和 AMD 的 x86 芯片相比，实现了 40% 的效率提升。

Dupin 还确认，苹果目前正在评估最新的 AWS AI 训练芯片 Trainium2。他表示，苹果预计使用 Trainium2 芯片进行预训练时“效率将提高高达 50%”。

不过，苹果使用 Trainium2 仅限于人工智能模型的预训练阶段，不会用于 Apple Intelligence 功能。Apple Intelligence 功能由苹果设备上的芯片或苹果私有云计算平台上的 Apple Silicon 芯片提供支持。

今年早些时候，苹果在一份研究文件中也确认使用了 Google 的 Tensor 芯片来训练人工智能模型，而不是其他公司倾向于使用的英伟达芯片。