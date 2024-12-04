宝马集团正在BMW iFACTORY框架内系统地推进生产流程的数字化和自动化。

自 2022 年以来，该公司一直在其位于丁戈尔芬的欧洲最大工厂内测试新车的自动驾驶 (AFW)。在成功获得 CE 认证后，该试点项目现已转入批量运行。除丁戈尔芬工厂外，莱比锡工厂目前也正在批量实施 AFW 项目。宝马集团生产网络中的其他工厂也将分阶段跟进。

“厂内自动驾驶优化了我们的生产流程，并显著提高了我们的物流效率，”宝马集团负责生产的董事会成员 Milan Nedeljković 解释道。“这就是我们将在整个生产网络中迅速推广这项技术的原因。”

除了丁戈尔芬工厂的宝马 5 系和 7 系，这项技术现在还用于莱比锡的 MINI Countryman 和其他宝马车型。在丁戈尔芬工厂，新车完全自动驾驶——无需驾驶员——沿着一条超过一公里的路线行驶，从两个装配大厅，穿过“短途测试路线”，到达工厂的最终区域。这是通过沿途安装的传感器实现的——创造了欧洲最大的激光雷达基础设施——并依靠外部生成的环境模型和外部运动规划器。

无论车辆配备何种设备，该系统都使用最先进的云架构控制其自动化运动。部分技术由年轻的瑞士公司 Embotech AG 提供，宝马集团在早期就通过其风险客户部门 BMW START-UP Garage 与该公司进行了合作。

莱比锡工厂计划为其生产的约 90% 的宝马和 MINI 车型引入自动驾驶技术，雷根斯堡工厂和牛津工厂也将在 2025 年跟进。匈牙利德布勒森的新工厂也将从正式启动批量生产开始实施这项技术。

未来，宝马集团计划将工厂内自动驾驶技术的应用范围扩大到其他生产领域，例如在测试区和室外配送区行驶。生产和开发专家也在密切合作，以在内部完善该技术。扩大该技术应用范围的另一个关键因素是越来越多地使用车载技术，这将长期支持外部传感器。Nedeljković 表示：“未来十年，我们将仅在生产网络中就使用工厂内自动驾驶记录数百万公里的测试里程。通过这种方式，宝马集团再次为其生产流程的自动化和数字化树立了新的标杆，同时也为未来在自动驾驶领域的应用铺平了道路。”