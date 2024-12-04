美国哥伦比亚大学 Tow 数字新闻研究中心（Tow Center for Digital Journalism）的研究人员测试发现，OpenAI 的 ChatGPT 搜索工具在准确性上存在一些问题。

今年 11 月，OpenAI 面向订阅用户推出了这一工具，称其可以快速提供答案，并附带相关网页来源链接。然而研究显示，ChatGPT 搜索在识别文章引用时表现不佳，即使是面对来自与 OpenAI 数据共享的出版商的内容，ChatGPT 也难以准确处理。

研究人员测试了 20 家出版商的 200 条引文，其中 40 条来自禁止 OpenAI 爬虫抓取的网站。但 ChatGPT 依然自信地给出了错误答案，几乎没有表明自身的不确定性。

测试结果显示，ChatGPT 的 153 次回答完全或部分错误，仅有 7 次明确表示无法准确回答。这 7 次回答中，它使用了“看起来”“有可能”等限定词，或直接承认“无法找到具体文章”。

一份图表进一步显示，ChatGPT 的回答中“错误”的占 89 次，“部分正确”有 57 次，而完全“正确”的只有 47 次。

测试中还记录了一些典型案例，例如，ChatGPT 错误地将《奥兰多哨兵报》读者来信的引用归因为《时代周刊》文章；另一个例子中，它在被要求确认《纽约时报》一篇关于濒危鲸鱼的文章引用时，链接到了一家完全剽窃该文章的网站。

OpenAI 对《哥伦比亚新闻评论》回应称，“在缺乏 Tow Center 隐藏的测试数据和方法的情况下，解决错误归因非常困难。这次研究是对我们产品的非典型测试。”OpenAI 同时承诺将继续优化搜索结果。