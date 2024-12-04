捷豹 Type 00 是其品牌现在设计风格最杰出的代表。这是一个无畏的宣言，令人向往的车型外观设计。一个具有大胆外形和华丽比例的概念车，旨在激励未来的捷豹。Type 00（发音为 Type Zero Zero）体现了捷豹在其全新品牌形象首次亮相后所倡导的“华丽现代主义”的创作理念。它为该品牌新车型的发展指明了方向，预计新车型上市时的售价将超过 100,000 英镑。

在为期六天的迈阿密艺术周期间，南佛罗里达州成为全球艺术界的中心，在展会上我们看到了这款充满艺术气息的概念车。这款设计愿景概念车的全球首发预览了捷豹的未来，该品牌重新诠释了其创始人威廉·里昂斯爵士 (Sir William Lyons) 最初的“不复制任何内容”的精神。

“Type”前缀与品牌起源有关，与开创性的 E-type 等车型有关。 第一个零表示零尾气排放。第二个零代表它在新系列中是零车，意味着重新出发。其富有远见的设计打破了电动汽车的惯例，采用长引擎盖、流畅的车顶线、23 英寸合金轮毂、快背轮廓和船尾，创造出具有精致现代表面的戏剧性轮廓。这种设计是由独特而专用的架构 JEA（捷豹电气架构）实现的。

独特的设计理念

捷豹的全新创意理念建立在三大基本特征之上，并体现在品牌的方方面面和无处不在的元素中——既体现在全新的艺术视觉形象中，也体现在与客户建立关系的方式中。

–热情洋溢。充满活力、无拘无束、无所畏惧。在它创造的载体和它策划的时刻中。 –现代主义。 面向未来、好奇并受到世界的启发。尊重过去，不受过去支配。 –引人注目。整体、感官和非凡。与客户建立有意义的联系。

Type 00 是未来一代捷豹的序幕，它将重现品牌精神和精髓。从设计和工程的角度来看，起点都是一张白纸。从头开始开发了一种全新独特的架构 JEA，以实现 Type 00 的戏剧性设计。这个专用的技术平台将确保客户体验迷人的驾驶体验、引人入胜的操控性和卓越的乘坐舒适度。最新的电气化技术和令人惊叹的设计将使未来的捷豹在日益同质化的电动汽车市场中脱颖而出。

首款新一代量产捷豹将在英国生产，是一款四门 GT 车型，会于 2025 年底亮相。该车型单次充电续航里程可达 770 公里（478 英里）WLTP 或 430 英里（692 公里）EPA，快速充电时最快 15 分钟即可增加 321 公里（200 英里）的续航里程。捷豹将在世界各地的精选品牌专卖店中亮相。这些环境将让顾客身临其境地进入捷豹世界，融入其环境和当地文化，并辅以更广泛的全球奢侈品零售商网络。捷豹首家新品牌店将位于巴黎第八区奢侈品时尚区的中心地带。

引人注目的外观



自信的新前脸将直立、齐平的表面与中央的全新捷豹标志相结合。独特而精确的前灯标志突出了汽车的边角，使其显得更宽阔、更扎实。侧面轮廓以大胆的比例为主，捷豹“跳跃者”标志以激光蚀刻在汽车两侧的手工黄铜锭上。这些黄铜锭戏剧性地展开，露出后置摄像头，就像充电端口和前进气口一样，在需要时保持隐藏状态。

车尾延续了这种大胆的设计风格。无玻璃后挡板和全景车身玻璃车顶营造出雕塑感。后部立面由独特的水平贯穿图形定义，隐藏了引人注目的全宽尾灯，并强调了 Type 00 的力量和体型。

就像 1961 年日内瓦车展上推出了一对 E-type 车型一样，Type 00 的亮相也庆祝了捷豹对新设计愿景的两种截然不同的诠释。

缎面玫瑰色款（被称为“迈阿密粉红”，以纪念这座城市标志性的装饰艺术建筑的柔和色彩）的灵感来自黄铜随着时间推移而呈现的独特玫瑰色。与之搭配的是引人注目的盗梦空间银蓝款。被称为“伦敦蓝”的这款车型灵感来自 20 世纪 60 年代的乳白色银蓝，旨在反映捷豹的英国传统。

迷人的内部空间

打开一对引人注目的蝴蝶门和“缩放”式后挡板，现代风格的内饰便映入眼帘，其华丽的比例与外部设计相得益彰。令人惊叹的座舱拥有三条手工打造的黄铜线条，贯穿整个内饰，中间有一条 3.2 米长的黄铜脊柱，将一对浮动仪表板分隔开来。

舒缓的石灰华石充当底座，支撑浮动座椅和中央脊柱。它启发了内饰丰富层次的色调。编织纺织品增添了工艺感。触感羊毛混纺面料的灵感来自手工编织纱线，包裹着两个座椅、条形音箱和地板。

Type 00 是一种感官体验。其车身和谐的玻璃屋顶在内部材料上投射出微妙的图案，使纹理栩栩如生，并在一天中不断改变其特征。

两个巨大的屏幕从仪表板折叠起来，你可以在行驶的过程中进行隐藏，重要信息显示在挡风玻璃底部的薄屏幕上。这个智能屏幕的设计秉承了对称的理念，给主副驾驶带来了极大的感官冲击，也能承载未来智能化娱乐化的显示需求。

捷豹设计团队探索了提升内饰的新方法。乘客可以使用独特制作的 Prism 外壳定制适合自己心情的座舱。此功能的目的是让乘客与车辆互动并扩展定制和个性化的概念。它藏在车身侧面精心设计的电动门后面，包含三种天然材料图腾——黄铜、石灰华和雪花石膏。将其中一个图腾放置在中央控制台内，可以定制内部氛围。从环境照明和独特的音景到定制的屏幕图形，一切都反映了所选材料的特性。定制的气味与材料相互作用，实现前所未有的个性化。

这种充满活力和艺术感的感官体验也延伸到了显示屏上，动画是通过“明暗对照”的创意手法形成的——使用光影来定义三维物体。

总结：

捷豹还表示，新款电动汽车将配备预测性诊断功能，如果需要维修或保养，捷豹员工将通过礼宾服务前往世界各地的客户处收取车辆。捷豹的尝试具有良好的抽象商业意识。它迫切需要重启品牌和产品策略：其现有平淡无奇的系列车型的销量在五年内暴跌了三分之二。许多其他奢侈品牌也承诺完全采用电动汽车，优先考虑定价和利润而不是销量也没有什么坏处。至于基于此的量产车捷豹会带来什么惊喜，一年半后我们就会知道答案。