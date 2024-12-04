BBC 公布了对索尼互娱联席 CEO Hermen Hulst 的访问内容，其谈到了人工智能对游戏行业的深远影响。Hermen Hulst 认为，尽管人工智能可能会“彻底变革”游戏领域，但开发过程中人类的参与仍不可或缺。

他表示，“游戏行业可能会同时满足两种需求：既需要 AI 推动的创新体验，也需要精心打磨的手工内容。关键在于在利用 AI 技术的同时保持人性化的设计。”

不过，在这次庆祝 PlayStation 品牌成立 30 周年进行的采访中，索尼未对有关新掌机研发的传闻作出回应。

据 VGC 报道，一项由市场研究公司 CIST 代表游戏引擎开发商 Unity 进行的调查显示，今年有近三分之二的游戏开发工作室在工作流程中引入了 AI 技术。

Unity 表示：“调查中 62% 的工作室报告称，他们使用人工智能主要用于快速原型制作、概念设计、素材创建以及游戏世界的构建。”在已经采用 AI 的工作室中，有 71% 认为其显著提升了开发效率和运营表现。

Unity 数据显示，游戏的平均开发周期已从 2022 年的 218 天延长至 2023 年的 304 天。

据悉，剩下的 38% 的工作室则对 AI 持观望态度。其中 43% 表示有兴趣尝试，但缺乏足够的时间投入，另有 24% 则认为自己不具备必要的技术能力。