长城Hi4-Z通过采用功率分流+三挡前驱模块的高集成创新设计，双电机分布式布置，实现包含纯电、增程、功率分流、直驱、并联、四驱等其他混动系统所包含的全部工作模式，成为目前为止全球范围内覆盖模式最全的越野混动系统。

在结构方面，Hi4-Z拥有全球最短的变速器箱，通过电机转子与行星排嵌套式设计，超薄离合器机构，传动轴与主减一体焊接技术，低摩擦锥轴承，2微米级高精度磨齿工艺等30余项发明专利技术，实现了560mm的纵向尺寸，比单档混联变速器箱短20%，为电池布置腾出空间。

在电池安全方面，Hi4-Z应用了专为混动越野开发的高安全、高体积密度动力电池。电芯方面使用高比能活性材料、超导离子电解液、全极耳工艺，在pack设计上采用了双层高强度模组、双液冷循环等行业领先技术，不但实现了234Wh/kg能量密度，还实现了232wh/L的体积密度，使得动力电池在满足目标电量的基础上尺寸做到最小。

通过一系列高集成度设计，最终将59.05kW·h的动力电池包，融进了带大梁的中大型越野SUV上，使Hi4-Z架构的WLTC工况纯电续航达到200km以上，成为全球纯电续航最长的插混越野架构。

续航长更需要充电快，Hi4-Z配备800V电压平台，3C高充电倍率电池，集成式升压模块，最大充电功率163kW ，使用800V超充桩仅需一杯咖啡的时间就能够增加120公里纯电续航。同时，Hi4-Z还集成了升压模块，即便使用低压充电桩，依然是插混越野最快的充电功率，真正做到越野插混充电速率的行业第一。

坦克500 Hi4-Z的预售价为37.98万元。