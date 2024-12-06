固态电池作为新一代储能技术，正逐渐引起广泛关注，尤其是在电池行业和新能源车领域。与传统的锂离子电池相比，固态电池具有显著的优势，包括更高的能量密度、更优的安全性以及更长的使用寿命。这些特性使得固态电池在满足日益增长的电力需求和提升电动车性能方面展现出巨大的潜力。

近年来，随着全球对可再生能源和电动交通工具的重视，固态电池的研发和应用得到了前所未有的推动。产业界对固态电池的追求与期盼，不仅体现在技术研发的加速上，还体现在各大企业的投资和合作上。中国市场的许多汽车制造商和科技公司纷纷加大对固态电池技术的投入，力求在激烈的市场竞争中占据先机。

特别是在智能电动车领域，固态电池的应用前景更加广阔。随着智能化技术的不断进步，电动车对电池的性能要求也在不断提高。固态电池凭借其高能量密度，能够为电动车提供更长的续航里程，同时其优越的安全性能够有效降低火灾和爆炸的风险，提升用户的使用信心。此外，固态电池的长寿命特性也意味着更低的更换频率和更少的环境负担。

广汽

广汽埃安新能源汽车股份有限公司申请一项名为“种复合固态电解质及其制备方法固态电池”的专利，提到复合固态电解质采用具有包覆层的硫化物固态电解质和聚合物固态电解质复配，其中，具有包覆层的硫化物固态电解质可以提供高离子电导率，聚合物固态电解质可以提供良好的固固接触，从而降低制得的固态电池中的界面阻抗。

广汽集团在11月8日也宣布，公司已成功打通全固态电池的全流程制造工艺，预计该产品将于2026年正式装车，并搭载于昊铂车型上。该全固态电池采用100%固态电解质，能量密度超过350Wh/kg，150周循环后电池容量保持在90%以上。广汽集团表示，该电池具有超高能量密度、超高安全性及大容量全固态电芯三大核心优势，将为新能源汽车提供更为可靠的续航和安全保障。

华为

华为在固态电池领域也迎来进展，公司公布了《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》的新发明。发明专利的背景是，硫化物固态电池在充放电过程中，金属锂负极与硫化物电解质的界面副反应严重，影响电池寿命。对此，该专利通过掺杂包括氮元素等材料，使得掺杂硫化物材料对金属锂具有较佳的稳定性，制备的锂离子电池具有较长的使用寿命。

华为在固态电池领域积极布局，显示出其在新能源技术方面的前瞻性。作为已经在电动汽车市场有所涉足的企业，华为若能在固态电池技术上取得重大突破，将为其电动车业务带来显著的优势。固态电池对于华为进一步拓展电动汽车市场至关重要。因此，华为在固态电池领域的成功研发，不仅有助于提升其在电动汽车行业的竞争力，也将推动整个行业的技术进步和可持续发展。

欣旺达

欣旺达表示，公司第一代半固态电池已经完成开发。第二代半固态电池的电芯样品已经开始中试试验。第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发。第四代全固态电池还在开发中，预计2027年完成实验室样品制作。

宁德时代

宁德时代表示其全固态电池研发团队已扩充至超过1000人，并在今年正式进入20Ah样品试制阶段。宁德时代目前主攻的硫化物路线被视为固态电池技术的关键突破点。据知情人士透露，宁德时代的方案能将三元锂电池的能量密度提升至500Wh/kg，相比现有电池提升超过40%。

宁德时代董事长曾毓群曾将固态电池研发进度分为9个等级，并透露公司目前处于等级4，目标是在2027年提高到7-8级，实现全固态电池的小批量生产。宁德时代目前主攻的硫化物路线被视为固态电池技术的关键突破点。

奇瑞

奇瑞汽车也在固态电池领域取得了重要突破。在11月15日举办的第二十二届广州国际汽车展览会上，奇瑞猎风首发亮相，成为奇瑞旗下第一款搭载全固态电池的车型，支持800V高压快充，纯电里程超过1500km。奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上正式公布鲲鹏电池品牌，并透露当前正在研发固态电池，目标2026年全固态电池上车（定向运营），2027年批量上市，能量密度超600Wh/kg，纯电续航里程有望突破1500km。

智己

智己 L6 超级智能轿车正式发布，该款新能源车搭载“光年”固态电池，同等重量载电量提升30%，可实现高温不可燃，充电12分钟续航400km。L6动力电池采用了“高离子电导率、耐高温固态电解质”以及“干法固态电解质层一体成型”技术，这比此前常用的“果冻”电解质技术有了较大的内阻优势。为了增强锂离子导电性，光年固态电池加入10%浸润液，因此多位行业人士仍将光年固态电池归类为“半固态电池”。无论如何，智己已经迈向了向固态电池靠拢的技术路线。

蔚来

早在2023年12月，蔚来ET7就宣布搭载了150KWH半固态电池，实测续航超1000公里。这款车的半固态电池则由卫蓝新能源提供，电芯能量密度高达 360kWh/kg，电池包密度 260Wh/kg。

此外，蔚来认为换电模式将加快固态电池的产业化。其中，换电模式可以更好监控电池的健康状态，能够延缓电池的寿命，这对固态电池是非常关键的。换电模式可以提前体验固态电池的优异性能，这样可以更快推向市场，换电模式还可以作为积累装车运营及测试数据，为规模化提供支持。

长安汽车

太蓝新能源与长安汽车在重庆联合举办无隔膜固态锂电池技术发布会。双方联合推出无隔膜固态锂电池技术，该项技术通过中国轻工业联合会科技成果评价鉴定，达到“国际先进”水平。太蓝新能源通过创新技术，在行业内首次实现取消隔膜，成功实现了无隔膜固态电池技术的突破。在同等条件下，太蓝无隔膜半固态电池相比液态锂电池安全性能大幅提升。电池安全测试——挤压、高温、过充，远超国标要求。

无隔膜半固态电池计划于2026年实现装车验证，以满足新能源电动汽车的应用需求；无隔膜全固态电池计划于2027年实现批量生产。

总结：

据GGII不完全统计，2024年1~10月，我国共有33个固态电池规划项目，共规划投资超740亿元(按公布的金额统计)，规划产能超140GWh(按公布的产能统计)。显然固态电池产业的引擎已经点火启动，未来将会发挥重要的产业催化作用。

当然，我们也要看到，除了中国本土厂商，国际上也有众多公司和企业及一些创新团队在固态电池领域不断开拓。丰田、日产、三星SDI等全球领先的制造商也已进入全固态电池的试制阶段，而奔驰、大众和通用汽车等跨国巨头也在积极布局这一领域。想要在这个领域取得先机，要在多个维度努力，包括改进工艺，提高生产效率，同时也要设法降低其他间接成本，发挥规模优势，进一步提高成本和产品竞争力，为未来奠定坚实的基础。固态电池产业注定是下一个值得关注的技术高地，市场的检验和选择将给出谁做的更好的最终答案。