德勤在一份调查报告中指出，在东南亚，超过70%的年轻员工和学生群体已经使用了生成式人工智能技术/产品。不过，在另一份报告中，德勤方面表示，仅有不到三分之二的东南亚受访者认为，其组织中的员工具备负责任地使用AI解决方案所需的技能和能力。

此外，根据报告，在东南亚，安全漏洞（包括网络/黑客风险）被列为与使用人工智能相关的常见主要问题。其中，这一趋势在新加坡尤为明显，几乎所有受访者均表示，安全漏洞（96%）和隐私泄露（94%）是重点关注领域。同时，35%的新加坡受访者称，上个财年期间，其组织所面临的网络安全事件有所增加（而这一比例在东南亚所有地区中最高）。

报告预测，到2028年，仅在亚太地区，关于人工智能的投资将达到1100亿美元。而这这凸显了建立稳健治理框架的必要性，该框架将使得企业能够更有效地采用人工智能、建立客户信任、以及创造价值。

德勤方面认为，有效的人工智能治理不仅体现在合规方面，其在如何充分发挥人工智能潜力上也至关重要——拥有强大治理框架的组织不仅能够更好地管理风险，它在对人工智能产出的信任度、运营效率、最终价值和规模上也能有更好的体现。

报告称，在亚太地区，拥有成熟人工智能治理框架的企业表示，其使用人工智能解决方案的员工数量增加了28%。同时，与与治理不太完善的企业相比，这些企业的收入增长率能高出近5个百分点。

展望未来，德勤指出，企业往往高估了其在人工智能治理方面的准备程度。并且相应的，企业高层需要即刻行动，加强当前人工智能治理实践以释放该技术的优势，并为影响未来业务成功的新兴人工智能法规做好准备。