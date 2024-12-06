科大讯飞旗下的 AI 助手讯飞星火，由讯飞星火大模型驱动，此前官方推出了 4.0 Turbo 大模型，号称多方面能力“全面超越 GPT-4 Turbo”。

作为一款 AI 智能助理 App，讯飞星火可以帮你搜索答疑、绘画、解读文档、创作爆款文案，平台上还包含了多种智能体供选择。在简单试用后，以下是我们对这款 AI 助手的感受，它能否成为“懂我的 AI 助理”呢？

使用界面

相较于其他主打 AI 搜索的助理，讯飞星火的用户界面略微“繁琐”。AI 对话之外，App 下方主菜单有智能体、空间、“我的”栏目。其中“空间”包含使用过的文档、音视频、收藏夹等。

对话框除支持上传文档、图片之外，还可以上传带文字的长图。与豆包类似，其对话框上方也有 AI 快捷工具卡片，功能有图片生成、PPT 制作、网页摘要等。

讯飞星火支持语音输入，你还可以选择多种语音，涵盖四川话、上海话、山东话等方言，亦支持日语、汉语、俄语三种外语；声音支持选择两种背景音乐，或选择关闭。

AI 搜索

先说体验不好的地方：讯飞星火在生成文字结果时不够流畅。这里的流畅一方面指生成速度相比我们之前测试的豆包、夸克 AI 等工具，体感要慢一些；一方面是文字的逐字显示过程不够丝滑，有点卡住的感觉，令人不悦。

根据我们问的问题，讯飞星火给出的答复总体令人满意。答复最后一样会给出参考来源，只是上面说到的“卡感”影响了体验。

顺带一提，点击 AI 搜索快捷卡片，系统会弹出“猜你想搜”，功能出发点类似微博的热搜榜，在一定程度上可以给你些灵感参考。

AI 绘画

选择图片生成快捷卡片后，系统会弹出功能选择框，可选择图片背景、风格，再加一句你的描述内容。

我们尝试让讯飞星火生成两张图，整体表现尚可，结果如下：

文档、网页解读

把 AI 利用在文档、网页解读上，的确可以省下不少时间。讯飞星火的这方面能力不错，大多数时候你都可以信赖它。

文案创作

内容写作功能支持宣传文案、作文、朋友圈 / 小红书文案、邮件、会议纪要等的创作。

简单尝试结果如下。只能说，仅供参考，真要运用到工作 / 商业场景中，一定记得自行审核校对。

PPT 创作

在快捷卡片中选择 PPT 风格后，输入主题即可生成大纲，聊天框右下方点击“查看 PPT”就能在跳转的小程序中直接查看、下载 PPT。

对比 Kimi AI 助理在这方面的功能缺失，讯飞星火可以直接在手机 App 端查看、下载 PPT，体验好评。

智能体

讯飞星火的智能体菜单，本质上是个应用集合处。在这里你可以找到由官方提供的应用程序，包括 PPT 生成、健康咨询、绘画、讯飞录音笔、翻译等；也提供友伴（虚拟人小剧场）、职场工具、编程工具、生活趣味情感类工具、法律 / 健康咨询等多种实用工具。

总结

经过一段时间的使用，我们认为讯飞星火在知识问答和内容创作方面展现出了不俗的实力。作为创作的起点（提供大纲、创作灵感），讯飞星火无疑能大大提高创作效率。它还算比较懂我。

总体而言，讯飞星火 App 是一款表现优异、有一定潜力的 AI 产品。虽然还存在一些不足，但它已经展现出了令人比较满意的智能水平。相信随着技术的不断迭代，讯飞星火能成为帮助我们提高效率的好伴侣。