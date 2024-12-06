据彭博社报道，埃隆·马斯克创立的 xAI 已成功完成一轮融资，筹集资金高达 60 亿美元。这一融资计划已筹备数月，据悉，xAI 目前的估值超过 400 亿美元。

当地时间周四提交给美国证券交易委员会的文件显示，这笔股权融资共有 97 位投资者参与，投资金额最小为 77593 美元。然而，文件中并未披露投资者姓名或具体的估值和收入情况。今年 10 月曾有消息称，xAI 希望在估值达到 400 亿美元的基础上进行新一轮融资，且该金额未包括已经筹集的资金。

马斯克未对寻求评论的电子邮件作出回应。今年 5 月，xAI 曾完成过一轮 60 亿美元的融资，当时公司估值为 240 亿美元，包括筹集的资金在内。xAI 的许多现有投资者，如红杉资本和安德森·霍洛维茨，也同样投资了马斯克的 X 及其他公司。

其中，部分资金已经用于支持 xAI 在孟菲斯建立的超级计算机中心，该中心今年早些时候正式投入运营。当时，孟菲斯当地官员称其为“历史上最大的一项数十亿美元投资”，而且随着设施影响力的扩大，许多其他大型科技公司也在纷纷进入这一地区，包括英伟达、戴尔科技和超微计算机。

xAI 的核心产品是一款名为 Grok 的聊天机器人，现已向社交网络 X 的付费用户开放。

英国《金融时报》报道称，马斯克计划将其 xAI 新建的 Colossus AI 超级计算机系统规模扩增 10 倍、整合百万以上的 GPU，从而超越 Google、OpenAI 和 Anthropic 等竞争对手。