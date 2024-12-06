Google CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）近日在《纽约时报》DealBook 峰会上表示，公司的搜索引擎将在 2025 年“发生深刻变化”，并认为人们将能够解决“比以往更复杂”的问题。

“我认为即使在 2025 年初，搜索引擎能够做的事情也会让你感到惊讶，相比今天的功能，它将有很大的提升。”

皮查伊还回应了微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）今年早些时候的言论，后者曾表示，Google 应该是人工智能竞赛中的“默认赢家”。皮查伊表示：“我很愿意将微软自己的模型与我们的模型做一个并列比较。”他补充道，微软“正在使用别人家的模型”，暗指该公司与 OpenAI 的合作关系。

皮查伊表示：“当我展望未来时，我们正处于一次深刻变革的最初阶段。”他继续说道：“我认为未来会有大量创新。我们致力于在这个领域处于最前沿，我认为我们做到了。”

皮查伊提到，Google 正在准备推出下一代模型，但他预计明年的进展会更为艰难。“我认为，展望 2025 年，进展将变得更加困难。许多简单的工作已经完成，但接下来的挑战会更加复杂。”

目前，AI 是否已进入“瓶颈期”已成为业界争论的焦点，皮查伊对 AI 已进入瓶颈期的观点表示“不完全认同”：“当你开始大规模扩展时，可以投入更多的计算资源，取得很多进展，但随着我们进入下一个阶段，必然需要更深层次的技术突破。你可以把它看作是墙壁，或者只是一点小障碍。”

据了解，Google 今年开始了对搜索引擎的重大人工智能改造，其中包括加入了 AI 搜索摘要以及允许用视频搜索网络的 Lens 更新。该公司还在准备推出其 Gemini 模型的重大更新，以便与微软、OpenAI 和人工智能搜索引擎 Perplexity 竞争。