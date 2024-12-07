在科技创业领域，作为推动行业交流、促进行业合作、以及激发行业增长的另一大动力，会务活动也是其中必不可少的一环。在这些科技活动中，企业家、投资人、开发者和行业领袖将会共聚一堂，从而为学习、交流和商业机会营造出一个更加充满活力的环境氛围。

通过研讨会、主题演讲、互动展览等方式，与会者们能够直观了解到行业的最新趋势和市场动向、提升自身的创造能力、以及打开新的合作伙伴关系大门，并且这些也会是在当下快速发展的行业中让自身保持竞争力的必要事项。

而除了促进个体成长，科技活动还能从中展示本地创新能力、吸引外资关注、让初创企业得到更多关注，从而进一步构建当地创新创业生态。

现阶段，伴随着越南科技生态的快速发展，当地的科技活动也正展现出更加活跃的一面。这些活动不仅为越南企业家和科技爱好者们提供了一个进一步与国际接轨的舞台，并且也在不断推动越南科技行业和经济领域的进步与发展。

以下，我们整理了一些今年份的值得关注的越南科技盛事：

Tech in Asia Saigon Summit 2024

Tech in Asia Saigon Summit 2024 是当地科技专业人士、企业家和投资者的重要聚会，为越南蓬勃发展的科技领域提供了独特的交流、学习和展示机会。峰会在胡志明市举行，旨在为初创企业提供了一个能够与投资者见面、提高知名度并建立有意义的联系的平台，从而推动增长。

据介绍，峰会吸引了超1000名参与者和30多位演讲者的参与。会场设有初创企业展示区，并且也准备了聚焦人工智能、金融科技和数字化转型等热门主题的会议活动。

此外，Tech in Asia Saigon Summit 2024还为初创企业提供了与投资者举行推介会和一对一会谈的独家机会，使他们能够直接向决策者展示自己的想法。

Innovate Vietnam 2024

Innovate Vietnam 2024是一项为期2天的活动，在和乐国家创新中心举行。该活动以促进合作和展示越南人才能力为重点，主要通过互动研讨会、主题演讲和行业展览的形式，凸显越南快速发展的科技生态中的技术进步和创新能力。

Innovate Vietnam 2024得到了当地科技界、学术界和政府部门领袖的共同参与，并重点围绕人工智能、半导体和高等教育创新等重要议题展开讨论。

作为Innovate Vietnam 2024的特点之一，该活动包含有为跨行业知识共享和协作而量身定制的会议，鼓励与会者探索新兴技术解决方案并将其应用于本地和全球挑战。

Vietnam Web Summit 2024

Vietnam Web Summit 2024聚焦网络开发、数据科学和人工智能驱动解决方案的最新进展，并重点关注数据、人工智能和网络技术之间的协同效应。其不仅强调技术方案的实际应用，更致力于探索这些技术在重塑行业和日常生活方面的变革潜力。

Vietnam Web Summit 2024在胡志明市和河内两地举行，希望推进超8000名开发人员、数字营销人员、企业家和技术观察者共聚一堂，探索东南亚不断发展的数字领域。

峰会活动的议程包括主题演讲、实践研讨会和现场演示，以此让与会者直接接触最前沿的工具和创新。在演讲之外，峰会也准备了交流区和B2B/B2C互动区，从而鼓励交流和合作。

Vietnam Security Summit

Vietnam Security Summit是一个推进网络安全专业人士、政府官员和致力于推进该地区安全基础设施的行业领袖交流汇聚的峰会活动。峰会在河内举行，致力于探讨当下数字安全领域面临的严峻挑战和不断演变的威胁。

Vietnam Security Summit由全球顶级专家主持会议，并呼吁以合作的方式解决紧迫的网络安全问题。

峰会议程旨在解决包含云&网络安全领域的新兴威胁以及针对网络犯罪和数据泄露方面的先进防御策略等在内的安全问题。与会者可以通过有针对性的小组讨论、现场威胁模拟和专业研讨会获得有价值的见解。

Vietnam Security Summit的特点在于，活动强调提高关键基础设施的韧性，并致力为专业人员提供可操作的策略，以保护组织免受日益复杂的网络攻击。

Vietnam Mobile Summit 2024

Vietnam Mobile Summit 2024致力于探索移动技术在金融、电商、娱乐、教育等各行各业中的变革力量，旨在通过的密集主题演讲、案例研究和互动会议，将应用程序开发人员、营销人员、行业领袖和投资者汇聚一堂，深入探讨移动发展趋势、用户参与战略和移动人工智能的最新进展。

作为Vietnam Mobile Summit 2024的不同之处，峰会高度重视针对东南亚快速增长的移动市场而量身定制的实际应用和货币化战略。峰会活动为期一天，在胡志明市举行。