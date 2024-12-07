福特今天发布了其电动汽车系列的最新成员——全电动 Puma Gen-E，首次为福特在欧洲最畅销的汽车带来零排放驾驶。电动 Puma Gen-E 重新激发了驾驶乐趣，并改进了独特的 Puma 外观设计，使得这款紧凑型跨界车受到欧洲各地客户的青睐。

全新电动动力系统为 Puma 驾驶体验带来强劲动力，并实现 13.1 kWh/100 公里的卓越效率。Puma Gen-E 充满电后可行驶 376 公里（234 英里），长途旅行唾手可得，而城市续航里程可达 523 公里（325 英里），这意味着您可以享受数天的免费城市旅行。

连接到快速充电器后，充电 10-80% 大约需要 23 分钟，而 8.0 秒内即可实现 0-100 公里/小时的无缝加速，更快的转向响应以电动形式展现了 Puma ST 的精髓。

对于忙碌的城市居民或年轻家庭来说，Puma Gen-E 凭借紧凑的电动传动系统提供了更高的空间效率。Puma 创新的 MegaBox 行李箱储物空间已升级为 GigaBox，这意味着在后排座椅就位的情况下，行李空间最多可达 574 升 – 比一些大型 SUV 所能提供的还要多。43 升的前备箱充分利用了汽油发动机腾出的空间，非常适合存放配件，这样即使行李箱已满，也可以取回它们。

外观设计抓住了最新一代 Puma 的精髓，并进行了改进，使其更加独特、更符合空气动力学。大胆的“盾形”设计取代了传统的格栅，赋予了它全新的外观，并从福特野马 Mach-E 电动 SUV 中汲取了灵感。运动型后扰流板和独特的合金轮毂设计增添了电动氛围，并帮助电动 Puma 更有效地穿越空气，从而获得更好的性能。

车内延续了简洁现代的设计，两个高清显示屏触手可及，驾驶员始终感觉一切尽在掌控之中。福特最新一代 SYNC 4 信息娱乐系统具有云连接导航功能，让 Puma Gen-E 在城市交通中占据优势，无线 Apple CarPlay 和 Android Auto 意味着无需使用线缆，智能手机和汽车之间即可同步应用程序和信息。内置 Alexa 功能让驾驶员可以使用语音命令来了解他们最喜欢的餐厅何时营业或将商品添加到购物清单中。

全新升高的中央控制台提供了方便的存储空间，可以放置那些原本会塞满口袋的个人物品。扶手可以滑动，以便在长途巡航时找到最舒适的位置，并且有无线电话充电功能，因此在旅程结束时可以为手机充电。

Puma Gen-E 还使进出城市驾驶更加轻松。方向盘后面的简化电子换档器使在前进、空档和倒车之间切换变得像触碰指示灯一样轻松，只需指尖控制。可选的单踏板驾驶使在城市交通中穿行更加方便，无论您使用四种驾驶模式中的哪一种。

配备启停和车道保持功能的智能自适应巡航控制可让车辆加速和制动更加平稳，感觉更加自然，并可使用预测速度辅助系统调整道路曲线、环形交叉路口以及进入或离开高速公路时的巡航速度。在城市中，配备的 360 度环视摄像头系统可显示鸟瞰视图，方便车辆进出那些尴尬的多层空间。

可选的动态矩阵 LED 大灯技术使用预测动态弯道灯来监控前方道路，并在最需要的地方照射更多的光线，并调整光束模式以获得最佳视野，无论是穿过城市还是在没有灯光的高速公路上。

Puma Gen-E 在福特罗马尼亚克拉约瓦最先进的装配厂生产，采用福特英国哈利伍德工厂生产的电驱动装置，代表福特电动汽车的推出又迈出了一步。Puma Gen-E 从今天开始接受订购，并将于 2025 年春季开始交付。