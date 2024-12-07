通用汽车和LG 能源解决方案正在延长双方长达 14 年的电池技术合作，并将方形电池开发纳入其中。

通用汽车预计，根据该协议开发的方形电池技术将为未来的通用汽车电动汽车提供动力，这是该公司利用多种化学成分和外形实现供应链多元化战略的一部分。通用汽车将继续利用位于俄亥俄州沃伦和田纳西州斯普林希尔的Ultium Cells工厂（生产袋装电池）来满足其电动汽车日益增长的需求。

方形电池具有扁平的矩形形状和坚固的外壳，可在电池模块和电池组中节省空间。这种方法可以降低电动汽车的重量和成本，同时通过减少模块和机械部件的数量来简化制造过程。LG Energy Solution 不仅拥有方形电池生产经验，还拥有丰富的电池设计和制造技术专利组合，包括封装。

通用汽车采用与电池技术无关的方法，以优化续航里程、性能和充电速度，改善每位电动汽车驾驶员的体验。

通用汽车电池单元和电池组副总裁 Kurt Kelty 表示：“我们与 LG Energy Solution 携手，将 Ultium Cells 打造成了北美最大的电池单元制造商之一，在美国创造了数千个高科技岗位，并为我们多样化的电动汽车产品组合提供了支持。我们专注于通过开发合适的电池化学成分和外形来优化我们的电池技术，以提高电动汽车性能、增强安全性并降低成本。通过扩大与 LG Energy Solution 的合作伙伴关系，我们正朝着这些目标迈出重要一步。”

Ultium Cells 在美国俄亥俄州和田纳西州创造了数千个就业岗位。这些工厂生产的电池为通用汽车的最新款电动车提供动力，包括雪佛兰 Silverado EV、GMC Sierra EV、凯迪拉克 LYRIQ、雪佛兰 Blazer EV 和雪佛兰 Equinox EV，以及 GMC HUMMER EV 皮卡和 SUV。

相关消息称，通用汽车已达成一项不具约束力的协议，将其在密歇根州兰辛市即将完工的 Ultium Cells 电池工厂的股份出售给其合资伙伴 LG Energy Solution。该交易预计将于 2025 年第一季度完成，但须遵守惯例成交条件。

通用汽车预计将收回对该工厂的投资。此次交易不会改变通用汽车对 Ultium Cells LLC 的所有权。通用汽车将继续利用位于俄亥俄州沃伦和田纳西州斯普林希尔的 Ultium Cells 工厂来满足其电动汽车日益增长的需求。LG Energy Solution 将立即进入即将完工的兰辛工厂开始安装设备。