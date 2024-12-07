Rivian 宣布计划推出其首批下一代Rivian Adventure Network充电站，这些充电站允许非 Rivian 电动汽车与该公司的 R1T 皮卡和 R1S SUV 一起充电。这些充电站采用新的充电器设计，可容纳北美任何兼容的电动汽车，是支持整个交通运输行业电气化的重要里程碑。Rivian 的第一个下一代充电站是位于加利福尼亚州的 Joshua Tree 充电站，目前已向公众开放。今年，Rivian 预计将在德克萨斯州、科罗拉多州、伊利诺伊州、蒙大拿州、宾夕法尼亚州、密歇根州和纽约州开设更多充电站。

这些充电器的战略位置旨在鼓励更多人在下一次旅行中驾驶电动汽车，它们将提供高达 900 伏的快速充电，并配备 CCS 连接器，支持配备北美充电标准(NACS) 的车辆和汽车制造商认可的适配器。对原生 NACS 连接器（也称为 SAE J3400）的支持将在未来硬件更新中实现。每个充电器还将配备更大的显示屏和一键支付功能，无论是否使用 Rivian 移动应用程序，都可以轻松使用。

随着网络的扩大，这不仅将成为公司的重要收入来源，而且司机在 Rivian Adventure Network 站点充电时还将获得 100% 可再生能源匹配支持。由于 Rivian 的选择性可再生能源采购流程，这使得电动汽车司机能够成为电网脱碳的积极参与者——这是转向无排放交通的关键组成部分。